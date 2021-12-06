Тюменское представительство: 10 лет на благо АПК уральских аграриев

«Щёлково Агрохим»

По случаю первого значимого юбилея — 10-летия работы в Уральском регионе — Тюменское представительство «Щёлково Агрохим» организовало итоговый праздничный семинар

Собравшихся приветствовал директор департамента продаж «Щёлково Агрохим» Реваз Кавтарадзе. Он поздравил главу представительства Дмитрия Ежова с этим знаменательным событием и вручил ему почетную грамоту от имени генерального директора «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова.



Напомним, Тюменское представительство было создано ровно 10 лет назад. Символично, что за этот период объемы поставок увеличились в 10 раз! Команда под руководством Дмитрия Ежова обеспечивает продукцией сразу несколько регионов — это Курганская, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. И только в 2020 году в Челябинской области появилось собственное представительство.



«Тюменское — одно из немногих представительств, включающее в себя несколько регионов. Настало время, когда нужно позаботиться о будущем заранее. А самое главное — работать в одной команде», — сказал Дмитрий Ежов, обращаясь к присутствующим. Он поблагодарил участников мероприятия за поздравления, за оказанное доверие и за хорошие пожелания в адрес представительства.



В рамках юбилейного мероприятия для ее участников была подготовлена обширная деловая программа, где говорили об особенностях возделывания основных сельскохозяйственных культур в регионе.



Реваз Кавтарадзе рассказал об основных аспектах политики продаж компании в 2022 году. Он подчеркнул, что «Щёлково Агрохим» известна в России не только своей обширной линейкой продуктов, но отличным качеством продукции. Сегодня доля рынка продаж составляет около 17%, и «Щёлково Агрохим» входит в тройку крупных компаний России. В своем докладе директор департамента продаж в цифрах показал развитие и темпы роста производства по разным направлениям.



«Компания не стоит на месте, клиенты, однажды попробовав наш продукт, делают выбор в пользу “Щёлково Агрохим”. Мы работаем не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Наша продукция производится в Казахстане, а во II квартале 2022 года планируется запуск нового завода в Узбекистане, который будет обслуживать Среднюю Азию. Есть планы и на дальнее зарубежье — Иран, Ирак. Спрос на продукцию “Щёлково Агрохим” только растет. И свои обязательства мы выполняем полностью», — подчеркнул Реваз Кавтарадзе.



Основной темой доклада ведущего консультанта Тюменского представительства Анатолия Филиппова стала «Эффективность защиты растений препаратами производства “Щёлково Агрохим” в технологиях возделывания основных сельскохозяйственных культур».



Заместитель главы Тюменского представительства, к. с.-х. н. Сергей Показаньев поделился результатами применения биопрепаратов и листовых подкормок. В начале своего доклада он осветил российский рынок продукции, а затем привел примеры производства мировых лидеров. В частности, в США объем производства биопрепаратов составляет $120 млн в год, в странах Евросоюза — $65 млн в год, а Россия существенно отстает в этом направлении и производит биопрепараты на $12 млн за тот же период.



«Сегодня мировые тенденции таковы, что в технологиях возделывания всех культур — и полевых, и овощных, и тепличных — все больше идет тренд на замещение химических препаратов биологическими. С какой целью? С целью экологизации производства, получения более чистой продукции, которая называется по-разному — экопродукты, биопродукты, органическое земледелие, биотехнологии в производстве. И как бы они ни назывались, биопрепараты под брендом “экопродукт” для возделывания сельскохозяйственных культур и в открытом грунте, и в закрытом востребованы в современном мире», — пояснил Показаньев.



Он добавил, что в России имеется огромный резерв для производства биопрепаратов и постепенной замены химических препаратов на биологические. Поэтому «Щёлково Агрохим», отвечая на вызовы времени, активно работает над созданием подобных продуктов и является одним из лидеров по производству биопрепаратов в России.



В завершение участники мероприятия в дружеской атмосфере обсудили актуальные сельскохозяйственные темы и еще раз поздравили сотрудников Тюменского представительства с их значимым событием, пожелали представительству дальнейшего процветания, успехов, рентабельности и доходности!

