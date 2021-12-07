Сильная комбинация в стартовой позиции

LEMKEN

Короткая дисковая борона LEMKEN скоро будет совместима с точечным распределителем навозной жижи

С марта 2022 года короткая дисковая борона LEMKEN Heliodor будет поставляться с подготовительным комплектом для установки точечного распределителя DosiMat DMX от компании Vogelsang. В результате получится производительная комбинация из двух зарекомендовавших себя орудий, идеально подходящих для точного и экономичного внесения и запашки жидких органических удобрений, таких как навозная жижа.



Компактность и легкий ход бороны Heliodor — хорошие предпосылки для такой эксплуатации, поскольку благодаря им от тягача потребуется незначительное дополнительное подъемное и тяговое усилие. Распределитель DosiMat DMX отличается стабильной равномерностью распределения в поперечном и продольном направлениях, причем как при очень малых, так и при очень больших нормах внесения.







Принцип работы комбинации из двух орудий предельно прост: подаваемая в DosiMat сверху навозная жижа гомогенизируется там оснащенным ножами ротором с отличными гидродинамическими характеристиками и под давлением поступает в отдельные выпускные узлы. Волокнистые и другие посторонние вещества при этом надежно измельчаются, что обеспечивает заявленную точность распределения и позволяет избежать надоедливых заторов. Затем шланги подают жижу за первый ряд дисков Heliodor, где она впрыскивается в почву и тут же запахивается вторым рядом дисков и прикатывающим катком.







В экономическом плане комбинация Heliodor и DosiMat абсолютно отвечает современным тенденциям, поскольку растущие цены на минеральные удобрения побуждают фермеров лучше использовать питательные вещества навозной жижи из собственных хозяйств. А это возможно благодаря точному внесению и быстрой запашке: тем самым сводятся к минимуму потери азота, и технология получается невероятно экономичной.

