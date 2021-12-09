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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

«Сингента»-2022: больше пользы для клиента

Партнёрский материал

«Сингента»-2022: больше пользы для клиента
«Сингента»
«Сингента»-2022: больше пользы для клиента
«Сингента»

В условиях роста цен российская «Сингента» оптимизирует маркетинговые расходы, чтобы поддержать рентабельность своих клиентов, и развивает социальные проекты, сосредоточившись на локальном производстве

Мы все живем в непростое время, когда в условиях продолжающейся пандемии во всем мире сохраняется сложная ситуация: здоровью людей угрожают новые штаммы вируса, повышаются меры безопасности, не хватает персонала, а перебои с поставками сырья привели к нестабильной ситуации на рынке. Все это вызвало значительную инфляцию валют даже развитых стран.

«Сингента» — один из лидеров аграрного сектора в мире. Компания в полной мере чувствует ответственность за будущее сельского хозяйства. Нас беспокоит, что показатель глобального индекса цен на продукты питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сейчас почти на 33% выше, чем в это же время в прошлом году. Цены на продукты растут очень быстро, при этом повышаются и издержки аграриев.

В сложные времена мы приняли решение оптимизировать маркетинговые расходы, чтобы максимально снизить не связанный с производством рост цен, таким образом сохранив рентабельность для наших клиентов. Также мы продолжим развивать социально значимые проекты, сосредоточимся на локальном производстве. 

В 2022 году «Сингента» в России:

  • запустит в продажу более десяти продуктовых новинок, которые позволят оптимизировать производительность ваших полей;

  • потратит на сувенирную продукцию на 50% меньше средств;

  • отказывается от использования в маркетинговых кампаниях материалов, которые нельзя или сложно переработать для повторного использования;

  • будет инвестировать в профессиональные наборы агронома (защитные наборы в рамках проекта по Stewardship, наборы фитопатолога, наборы учета сахаристости и т. д.);

  • запустит российский завод по производству СЗР, что позволит существенно уменьшить сроки поставки продукции дистрибьюторам и клиентам; 

  • продолжит инвестиции в сохранение окружающей среды и активные выступления за экорациональное развитие агробизнеса: проекты повышения урожайности за счет привлечения диких опылителей и «Здоровая почва» вызвали значительный интерес клиентов и активно изучаются по всей России.

Компания продолжит развивать полезные для агрономов сервисы и предоставит возможность клиентам использовать интенсивные методы земледелия на большей посевной площади. В декабре 2021 года мы открываем в Воронежской области Институт защиты семян. Это один из семнадцати современных научно-исследовательских центров «Сингенты» во всем мире. В его лабораториях наши эксперты будут проводить до десяти тысяч анализов ежегодно для точной диагностики проблем и подбора индивидуальной схемы защиты с учетом потребностей клиента и конкретного поля. 

Мы расширяем географию и число площадок наших полевых испытаний. В течение следующего года их можно посетить с экспертом и оценить эффективность работы заинтересовавшего препарата, ознакомиться с новыми гибридами подсолнечника и кукурузы, получить практическую консультацию специалиста компании. Дистанционную агрономическую консультацию мы рады предоставить по телефону, в директе нашего аккаунта в Instagram, а также в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Одно из основных направлений реализации цифровой стратегии «Сингенты» в России — постоянное развитие цифровой платформы Cropwise®, дополнение ее модулями, которые помогают агрономам хозяйств достигать лучшего результата на поле с нашими СЗР и гибридами полевых культур. В 2021 году мы запустили Cropwise® Seed Selector — цифровой сервис по подбору гибридов для торговых представителей. 

Мы также продолжаем помогать своим клиентам в минимизации рисков от неблагоприятных погодных условий и колебаний стоимости зерна. Условия участия в программах АгриКлайм® и ЗоРРО® в новом сезоне упрощены, а сами программы получили значительное расширение и действуют в России на основных культурах. С 2021 года появилась возможность оплатить участие в них баллами программы лояльности «Агробонус».

Компания «Сингента» занимает социально ответственную позицию и ежегодно направляет средства на благотворительные цели. Мы поддерживаем волонтеров благотворительного фонда «Да.Добро», а наши сотрудники за последние несколько лет по собственной инициативе активно участвовали в благотворительных проектах: собирали игрушки и добровольные пожертвования для детей, страдающих онкологическими заболеваниями и синдромом Дауна, в качестве волонтеров устраивали новогодние елки в детских домах.

Уверены, что работа команды «Сингенты» сможет принести в 2022 году еще больше пользы нашим клиентам, партнерам и всему российскому аграрному сектору!

«Сингента» 

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