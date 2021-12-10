разделы

реклама

журналы

USD

73.438 (-0,21%)

EUR

82.916 (-0,38%)

MOEX

3765.42 (-1,26%)

BRENT

75.01 (0,79%)

Пшеница

780.6 (0,52%)

Сахар

19.69 (-0,66%)

USD

73.438 (-0,21%)

EUR

82.916 (-0,38%)

MOEX

3765.42 (-1,26%)

BRENT

75.01 (0,79%)

Пшеница

780.6 (0,52%)

Сахар

19.69 (-0,66%)

USD

73.438 (-0,21%)

EUR

82.916 (-0,38%)

MOEX

3765.42 (-1,26%)

BRENT

75.01 (0,79%)

Пшеница

780.6 (0,52%)

Сахар

19.69 (-0,66%)

USD

73.438 (-0,21%)

EUR

82.916 (-0,38%)

MOEX

3765.42 (-1,26%)

BRENT

75.01 (0,79%)

Пшеница

780.6 (0,52%)

Сахар

19.69 (-0,66%)

USD

73.438 (-0,21%)

EUR

82.916 (-0,38%)

MOEX

3765.42 (-1,26%)

BRENT

75.01 (0,79%)

Пшеница

780.6 (0,52%)

Сахар

19.69 (-0,66%)

Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Новый вебинар от Corteva Agriscience поможет аграриям освоить технологии получения стабильных урожаев ярового рапса

Партнёрский материал

Новый вебинар от Corteva Agriscience поможет аграриям освоить технологии получения стабильных урожаев ярового рапса
Corteva Agriscience
Новый вебинар от Corteva Agriscience поможет аграриям освоить технологии получения стабильных урожаев ярового рапса
Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience проведет обучающий онлайн-семинар для российских сельхозпроизводителей, посвященный теме возделывания рапса

Вебинар «Стабильный рапс в нестабильном климате» состоится 21 декабря 2021 года с 11:00 до 12:30, способствуя реализации Целей устойчивого развития Corteva 2030 в части обучения 25 млн фермеров по всему миру.

Во время мероприятия российские сельхозпроизводители узнают от экспертов Corteva Agriscience о ключевых элементах технологии выращивания и защиты ярового рапса, наиболее влияющих на раскрытие генетического потенциала высокопродуктивных гибридов, включая селекционные решения бренда Pioneer®, а также перспективах возделывания высокоолеиновых гибридов. О трендах отрасли участникам расскажет представитель ГК «Содружество», одного из крупнейших в России переработчиков рапса. 

«Рапс — культура трудоемкая, но прибыльная. И если озимый рапс имеет существенные климатические ограничения по размещению посевных площадей в регионах России, то яровой с успехом возделывается не только в центральном и северо-западном регионе, но и в Сибири, и даже на юге. Следовательно, сельхозпроизводители сталкиваются с разными рисками, связанными с погодными условиями. Задача компании Corteva Agriscience в рамках данного вебинара -поделиться с сельхозпроизводителями знаниями о том, как получать стабильно высокий результат, нивелируя эти и другие лимитирующие факторы. С учетом положительной динамики интереса аграриев к яровому рапсу новые знания по агротехнологии будут весьма востребованы агрономами и привнесут свой вклад в повышение рентабельности сельхозпроизводства в стране», — рассказал менеджер по продуктовой категории Corteva Agriscience в России Сергей Засядько.

Участие в мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке

Corteva Agriscience 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать