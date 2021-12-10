Новый вебинар от Corteva Agriscience поможет аграриям освоить технологии получения стабильных урожаев ярового рапса

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience проведет обучающий онлайн-семинар для российских сельхозпроизводителей, посвященный теме возделывания рапса

Вебинар «Стабильный рапс в нестабильном климате» состоится 21 декабря 2021 года с 11:00 до 12:30, способствуя реализации Целей устойчивого развития Corteva 2030 в части обучения 25 млн фермеров по всему миру.



Во время мероприятия российские сельхозпроизводители узнают от экспертов Corteva Agriscience о ключевых элементах технологии выращивания и защиты ярового рапса, наиболее влияющих на раскрытие генетического потенциала высокопродуктивных гибридов, включая селекционные решения бренда Pioneer®, а также перспективах возделывания высокоолеиновых гибридов. О трендах отрасли участникам расскажет представитель ГК «Содружество», одного из крупнейших в России переработчиков рапса.



«Рапс — культура трудоемкая, но прибыльная. И если озимый рапс имеет существенные климатические ограничения по размещению посевных площадей в регионах России, то яровой с успехом возделывается не только в центральном и северо-западном регионе, но и в Сибири, и даже на юге. Следовательно, сельхозпроизводители сталкиваются с разными рисками, связанными с погодными условиями. Задача компании Corteva Agriscience в рамках данного вебинара -поделиться с сельхозпроизводителями знаниями о том, как получать стабильно высокий результат, нивелируя эти и другие лимитирующие факторы. С учетом положительной динамики интереса аграриев к яровому рапсу новые знания по агротехнологии будут весьма востребованы агрономами и привнесут свой вклад в повышение рентабельности сельхозпроизводства в стране», — рассказал менеджер по продуктовой категории Corteva Agriscience в России Сергей Засядько.



Участие в мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке .

