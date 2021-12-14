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«Первый инженер» построит ТЭЦ на лузге подсолнечника для завода группы компаний «Светлый» в Ростовской области

Партнёрский материал

«Первый инженер» построит ТЭЦ на лузге подсолнечника для завода группы компаний «Светлый» в Ростовской области
«Первый инженер»
«Первый инженер» построит ТЭЦ на лузге подсолнечника для завода группы компаний «Светлый» в Ростовской области
«Первый инженер»

Компания «Первый инженер» (входит в ГК ЛАНИТ) приступила к проектированию ТЭЦ на отходах производства подсолнечного масла.  Энергоисточник мощностью 1,8 МВт будет снабжать электрической и тепловой энергией маслоэкстракционный завод, который группа компаний «Светлый» планирует построить в станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области

В состав основного энергетического оборудования ТЭЦ войдут два паровых котла производительностью 16 т пара в час каждый и паровая турбина 1,8 МВт, спроектированная специально под технические требования объекта. Такая конфигурация позволит обеспечить максимальную эффективность электрогенерации, а также решить задачи периодического сервисного обслуживания без остановки энергоблока.   

В качестве топлива для ТЭЦ будет использоваться подсолнечная лузга — основной отход маслоэкстракционного производства. 100% лузги будет направляться на энергетическую утилизацию. Это позволит полностью исключить ее отправку и захоронение на мусорных полигонах и минимизирует углеродный след производства за счет замещения в энергобалансе предприятия ископаемого топлива углерод-нейтральной биомассой.  Остальные технические решения новой ТЭЦ также разработаны в соответствии с концепцией замкнутого цикла. 

Компания «Первый инженер» будет реализовывать проект одновременно со строительством завода.  Ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован на весну 2023 года. 

«Строительство ТЭЦ Мальчевского маслоэкстракционного завода отличает экологичность. Помимо решения основной задачи — обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения производства, — нам удалось разработать уникальную для России концепцию энергоцентра на отходах растительного сырья с минимальным уровнем воздействия на окружающую среду. Ряд технических решений, которые будут реализованы на ТЭЦ, не имеют аналогов применения в России, но, надеюсь, станут положительным примером для отрасли. Заслуживает внимания и ответственная позиция собственников и руководства группы “Светлый” в отношении ресурсосбережения и защиты окружающей среды», — отмечает генеральный директор компании «Первый инженер» Михаил Баклыгин.  

«Развитие без ущерба для окружающей среды — один из основных принципов нашей компании, которому мы строго следуем как при выращивании сельскохозяйственных культур, так и в их переработке. Поэтому наш новый завод будет спроектирован и построен в соответствии с лучшими мировыми практиками для производств замкнутого цикла. За счет энергоцентра будут решены две важные задачи: энергообеспечение завода и утилизация отходов растительного сырья без вреда для окружающей среды», — говорит генеральный директор Мальчевского производственного комплекса «Светлый» Николай Гришин.

«Первый инженер» 

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