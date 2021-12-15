CLAAS получил две серебряные медали Agritechnica 2022 за инновационные продукты

CLAAS

Комитет по новым разработкам Agritechnica при Немецком сельскохозяйственном обществе (DLG) присудил серебряные медали двум инновациям CLAAS. Одну награду получил новый терминал — индикатор рисков уплотнения почвы Terranimo® для системы помощи оператору CEMOS, используемой на тракторах, а вторую — функция CEMOS AUTO HEADER, выполняющая автоматическую регулировку настроек жаток CLAAS VARIO

В приложении Terranimo®, разработанном под систему помощи оператору CEMOS для тракторов, использованы накопленные за десятилетия данные, которые позволяют без участия оператора рассчитывать риск уплотнения почвы. На дисплей терминала CEBIS выводится информация о том, представляет ли комбинация трактора с навесным оборудованием риск для переуплотнения почвы при текущих почвенно-климатических условиях. Расчеты, необходимые для этого, основаны на данных о настройках машины и состоянии почвы, которые получены из системы помощи CEMOS и объединены с Terranimo®. Также учитывается расчетная модель уплотнения почвы. Последняя является разработкой Бернского университета прикладных наук (BFH-HAFL) в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом Agroscope в Рекенхольце, Орхусским университетом в Дании и Шведским университетом сельскохозяйственных наук (SLU). Если, реагируя на визуальный сигнал о повышенном риске уплотнения для трех слоев почвы, оператор корректирует настройки в комбинации «трактор — навесное оборудование», например давление в шинах, то эта информация сразу учитывается в текущей оценке, выполняемой функцией Terranimo®. Таким образом, механизатор сразу же получает обратную связь о результатах выполнения оптимизации.



Вторую серебряную медаль жюри присудило за расширение возможностей системы CEMOS, которая теперь на моделях зерноуборочных комбайнов LEXION включает в себя и функцию AUTO HEADER. Ранее при работе этих комбайнов с жаткой VARIO для получения оптимального, равномерного потока растительной массы оператор регулировал длину стола, вертикальное и горизонтальное положение мотовила вручную. Чтобы снизить нагрузку на механизатора, компания CLAAS разработала систему помощи CEMOS AUTO HEADER, которая автоматически регулирует настройки жатки в соответствии с текущими условиями обмолота.



Для управления настройкой глубины погружения мотовила используются данные с лазерного сканера, а длина жатки и горизонтальное положение мотовила регулируются в зависимости от показаний датчика толщины слоя, используемого в целях корректировки пропускной способности в канале подачи. В результате равномерный поток растительной массы, поступающей в зерноуборочный комбайн, снижает нагрузку на все основные узлы — от жатки и корпуса подающего устройства до первичной и остаточной сепарации. Кроме того, система одновременно улучшает качество обмолота и обеспечивает непрерывную работу при максимальной производительности.

