Новый фронтальный почвоуплотнитель от LEMKEN

LEMKEN

В целях обратного прикатывания почвы и создания балласта для трактора при подъеме комбинированной рядовой сеялки фермеры все чаще используют почвоуплотнители с передней навеской

Излюбленной моделью является почвоуплотнитель VarioPack, который компания LEMKEN теперь предлагает в переработанной модификации с новыми характеристиками рулевого управления. Для эксплуатации на пересеченной местности или с тракторами, управляемыми с помощью GPS, почвоуплотнитель предлагается с гидравлической регулировкой чувствительности руля, которая обеспечивает надежное продолжение борозды. Боковая устойчивость почвоуплотнителя разгружает механизатора, которому уже не нужно подруливать в сложных условиях.



Рулевое управление VarioPack находится под предварительным натяжением, которое обеспечивается механическим способом или по желанию гидравлическим цилиндром с азотной подушкой. Благодаря этому можно настроить давление таким образом, чтобы почвоуплотнитель в соответствии с текущими условиями работы уверенно возвращался в среднее положение и обеспечивал точное продолжение борозды. Это важно, например, на склонах или для предотвращения раскачивания вследствие замедленной реакции на рулевые движения трактора при управлении с помощью GPS.



Хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию почвоуплотнителя, в которой отсутствуют ступицы, производитель оставил без изменений. Первые модели в жестком исполнении с шириной захвата от 2,5 до 4 м и диаметром кольца 90 см, а в складной версии с диаметром кольца 70 и 90 см при ширине захвата от 4 до 6 м поступят в продажу с середины 2022 года.

