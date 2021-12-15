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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Новый фронтальный почвоуплотнитель от LEMKEN

Партнёрский материал

Новый фронтальный почвоуплотнитель от LEMKEN
LEMKEN
Новый фронтальный почвоуплотнитель от LEMKEN
LEMKEN

В целях обратного прикатывания почвы и создания балласта для трактора при подъеме комбинированной рядовой сеялки фермеры все чаще используют почвоуплотнители с передней навеской

Излюбленной моделью является почвоуплотнитель VarioPack, который компания LEMKEN теперь предлагает в переработанной модификации с новыми характеристиками рулевого управления. Для эксплуатации на пересеченной местности или с тракторами, управляемыми с помощью GPS, почвоуплотнитель предлагается с гидравлической регулировкой чувствительности руля, которая обеспечивает надежное продолжение борозды. Боковая устойчивость почвоуплотнителя разгружает механизатора, которому уже не нужно подруливать в сложных условиях. 

Рулевое управление VarioPack находится под предварительным натяжением, которое обеспечивается механическим способом или по желанию гидравлическим цилиндром с азотной подушкой. Благодаря этому можно настроить давление таким образом, чтобы почвоуплотнитель в соответствии с текущими условиями работы уверенно возвращался в среднее положение и обеспечивал точное продолжение борозды. Это важно, например, на склонах или для предотвращения раскачивания вследствие замедленной реакции на рулевые движения трактора при управлении с помощью GPS.

Хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию почвоуплотнителя, в которой отсутствуют ступицы, производитель оставил без изменений. Первые модели в жестком исполнении с шириной захвата от 2,5 до 4 м и диаметром кольца 90 см, а в складной версии с диаметром кольца 70 и 90 см при ширине захвата от 4 до 6 м поступят в продажу с середины 2022 года.

LEMKEN 

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