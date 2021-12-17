Corteva Agriscience увеличила площадь под производство семян в России на 42%

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience в 2021 году увеличила площади под производство семян бренда Pioneer® в России на 42%, в том числе за счет начала производства семян ярового рапса. Компания реализует проект по локализации совместно с партнером — «Долиной семян»

По сравнению с сезоном прошлого года ассортимент производимых в России семян бренда Pioneer® увеличился в два раза, а рост площадей под участками гибридизации к прошлому году составил 60% для кукурузы и 15% для подсолнечника.



Кроме того, Corteva стала первой международной компанией, реализующей полный цикл локального производства ярового гибридного рапса в России: от выращивания на полях гибридизации до обработки и упаковки семян.



В сезоне этого года Corteva расширила географию полей гибридизации подсолнечника и кукурузы, при этом оптимизировав логистику локального производства и расположив площади, занятые семенными посевами бренда Pioneer®, на юге России, в Поволжье и в Центральном Черноземье, в непосредственной близости к семенным заводам партнера.



В рамках партнерского проекта по локализации производства Corteva Agriscience применяет собственную единую систему контроля качества, включая проверку генетической чистоты, посевных качеств и всхожести, что позволяет гарантировать полное соответствие каждой партии посевного материала мировым производственным стандартам качества бренда Pioneer®. Вся семенная продукция бренда Pioneer® возделывается преимущественно на орошаемых участках, что позволяет снизить риски, связанные с погодными условиями.



Соответствие качества семенной продукции международным стандартам Pioneer® и российским стандартам производства семян достигается в том числе из-за высокого уровня профессионализма производственной команды, а также внедрения цифровых инноваций, благодаря которым агрономы имеют возможность своевременно принимать решения. Спутниковый мониторинг посевов, данные аэромониторинга собственного парка дронов, почвенные лаборатории и другие агрономические сервисы, используемые в процессе производства, позволили с высокой точностью прогнозировать погодные условия, урожайность культур и сроки полевых работ, что позволило получить достойный урожай в непростой сезон.



«Одним из приоритетов компании Corteva является внедрение устойчивых инновационных решений, позволяющих увеличить прибыльность сельхозпроизводителей и максимально отвечающих их условиям и потребностям. Расширение локализации производства семян является весомым конкурентным преимуществом, так как позволяет получить гибриды признанного во всем мире качества, обеспечить их своевременную поставку в полном объеме российским сельхозпроизводителям, а также дает возможность создавать новые рабочие места и в целом развивает отрасль производства семян в стране, — говорит руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России Александр Козачков. — Удовлетворение высокого спроса на инновационные продукты и устойчивые решения от российских сельхозпроизводителей и обеспечение бесперебойности поставок качественного семенного материала — наши ключевые драйверы расширения проекта по локализации семенного производства Corteva в России».

