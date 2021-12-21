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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Концерн CLAAS ускорил рост. Итоги финансового года

Партнёрский материал

Концерн CLAAS ускорил рост. Итоги финансового года
CLAAS
Концерн CLAAS ускорил рост. Итоги финансового года
CLAAS

Концерн CLAAS, один из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, в 2021 финансовом году увеличил объем продаж на 19% до нового максимума в €4,798 млрд (в предыдущем финансовом году — €4,042 млрд). Прибыль до налогообложения выросла до €357 млн (в предыдущем финансовом году — €158 млн)

«Компании CLAAS удалось добиться роста, несмотря на проблемы с поставками и вызванной пандемией ситуацией. Мы даже зафиксировали двузначный рост доходов и значительное улучшение рентабельности, причем во всех регионах мира», — отмечает председатель правления концерна CLAAS Томас Бёк.

К основным источникам роста в предыдущем периоде — Северной Америке и Восточной Европе — добавились важные для CLAAS основные рынки Западной и Центральной Европы, включая Германию и Францию. Кроме того, был достигнут значительный рост и в Великобритании, несмотря на значительную неопределенность в связи с Brexit.

Очередной рекорд роста инвестиций в НИОКР

Расходы на исследования и разработки достигли нового максимума в €262 млн (в предыдущем финансовом году — €237 млн). В центре внимания продолжают оставаться инвестиции в новые электронные системы и цифровизацию сельскохозяйственных процессов. 

На высоком уровне остались и вложения в основные фонды, составившие €138 млн (в предыдущем финансовом году — €131 млн).

В мае после масштабной модернизации открылся «завод будущего» по производству тракторов в Ле-Мане (Франция). В Харзевинкеле (Германия), где выпускаются зерноуборочные комбайны, также завершен новый этап модернизации. Всего за пять месяцев полностью переоборудовано более 15 тыс. кв. м производственных площадей. На обоих европейских предприятиях теперь используются современные автоматизированные транспортные системы AGV, повышающие гибкость и эффективность производственных процессов. CLAAS также значительно расширил мощности по выпуску техники на заводе в Краснодаре (Россия), где теперь можно производить в четыре раза больше зерноуборочных комбайнов, чем пять лет назад.

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Успешный запуск новых продуктов

Благодаря инновационным продуктам и слаженной работе сбытовой сети компании CLAAS удалось привлечь новых и укрепить доверие постоянных клиентов. 

Значительные изменения произошли и в сегменте тракторной техники.

Международное жюри конкурса «Трактор года 2021» присудило модели CLAAS AXION 960 CEMOS победу в номинации Sustainable. Благодаря самообучающейся системе помощи механизатору CEMOS, применяемой на CLAAS AXION 960, достигается значительное снижение расхода топлива, а также заметно увеличивается производительность трактора при работе в любых условиях.

Тракторы ARION 400 были модернизированы для введения стандарта выбросов Stage V и оснащены рядом новых, повышающих их производительность систем.

Множество инноваций затронуло и кормозаготовительную технику. В частности, полностью усовершенствован модельный ряд тюковых пресс-подборщиков QUADRANT.

Рост численности персонала по всему миру

В течение финансового года количество сотрудников выросло и к концу отчетного периода составило 11 957 чел. (в предыдущем финансовом году — 11 395 чел.). В Германии количество сотрудников выросло на 3,5%, до 5790 чел. (в предыдущем финансовом году — 5596 чел.), во Франции — увеличилось на 4,3%, до 2377 чел. (в предыдущем финансовом году — 2279 чел.). Количество стажеров во всех компаниях группы составило 775 чел. (в предыдущем финансовом году — 714 человек), из них 473 — в Германии (в предыдущем финансовом году — 430 чел.).

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Прогноз

Ситуация с поставками и динамика цен на рынке комплектующих несут в себе значительные риски по сравнению с прошедшим финансовым годом. В целом компания прогнозирует стабильный спрос на сельскохозяйственную технику на ключевых рынках в течение 2022 финансового года. Несмотря на имеющуюся неопределенность, CLAAS ожидает умеренный рост продаж и прибыль немного ниже уровня предыдущего года.

CLAAS 

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