Концерн CLAAS ускорил рост. Итоги финансового года

CLAAS

Концерн CLAAS, один из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, в 2021 финансовом году увеличил объем продаж на 19% до нового максимума в €4,798 млрд (в предыдущем финансовом году — €4,042 млрд). Прибыль до налогообложения выросла до €357 млн (в предыдущем финансовом году — €158 млн)

«Компании CLAAS удалось добиться роста, несмотря на проблемы с поставками и вызванной пандемией ситуацией. Мы даже зафиксировали двузначный рост доходов и значительное улучшение рентабельности, причем во всех регионах мира», — отмечает председатель правления концерна CLAAS Томас Бёк.



К основным источникам роста в предыдущем периоде — Северной Америке и Восточной Европе — добавились важные для CLAAS основные рынки Западной и Центральной Европы, включая Германию и Францию. Кроме того, был достигнут значительный рост и в Великобритании, несмотря на значительную неопределенность в связи с Brexit.



Очередной рекорд роста инвестиций в НИОКР



Расходы на исследования и разработки достигли нового максимума в €262 млн (в предыдущем финансовом году — €237 млн). В центре внимания продолжают оставаться инвестиции в новые электронные системы и цифровизацию сельскохозяйственных процессов.



На высоком уровне остались и вложения в основные фонды, составившие €138 млн (в предыдущем финансовом году — €131 млн).



В мае после масштабной модернизации открылся «завод будущего» по производству тракторов в Ле-Мане (Франция). В Харзевинкеле (Германия), где выпускаются зерноуборочные комбайны, также завершен новый этап модернизации. Всего за пять месяцев полностью переоборудовано более 15 тыс. кв. м производственных площадей. На обоих европейских предприятиях теперь используются современные автоматизированные транспортные системы AGV, повышающие гибкость и эффективность производственных процессов. CLAAS также значительно расширил мощности по выпуску техники на заводе в Краснодаре (Россия), где теперь можно производить в четыре раза больше зерноуборочных комбайнов, чем пять лет назад.







Успешный запуск новых продуктов



Благодаря инновационным продуктам и слаженной работе сбытовой сети компании CLAAS удалось привлечь новых и укрепить доверие постоянных клиентов.



Значительные изменения произошли и в сегменте тракторной техники.



Международное жюри конкурса «Трактор года 2021» присудило модели CLAAS AXION 960 CEMOS победу в номинации Sustainable. Благодаря самообучающейся системе помощи механизатору CEMOS, применяемой на CLAAS AXION 960, достигается значительное снижение расхода топлива, а также заметно увеличивается производительность трактора при работе в любых условиях.



Тракторы ARION 400 были модернизированы для введения стандарта выбросов Stage V и оснащены рядом новых, повышающих их производительность систем.



Множество инноваций затронуло и кормозаготовительную технику. В частности, полностью усовершенствован модельный ряд тюковых пресс-подборщиков QUADRANT.



Рост численности персонала по всему миру



В течение финансового года количество сотрудников выросло и к концу отчетного периода составило 11 957 чел. (в предыдущем финансовом году — 11 395 чел.). В Германии количество сотрудников выросло на 3,5%, до 5790 чел. (в предыдущем финансовом году — 5596 чел.), во Франции — увеличилось на 4,3%, до 2377 чел. (в предыдущем финансовом году — 2279 чел.). Количество стажеров во всех компаниях группы составило 775 чел. (в предыдущем финансовом году — 714 человек), из них 473 — в Германии (в предыдущем финансовом году — 430 чел.).



Прогноз



Ситуация с поставками и динамика цен на рынке комплектующих несут в себе значительные риски по сравнению с прошедшим финансовым годом. В целом компания прогнозирует стабильный спрос на сельскохозяйственную технику на ключевых рынках в течение 2022 финансового года. Несмотря на имеющуюся неопределенность, CLAAS ожидает умеренный рост продаж и прибыль немного ниже уровня предыдущего года.

