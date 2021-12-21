Компания «Август» стала лауреатом премии «Марка №1 в России»

АО Фирма «Август»

Компания «Август» завоевала ежегодную премию доверия потребителей «Марка №1 в России» по итогам 2021 года. Продукция «Августа» для личных и подсобных хозяйств (ЛПХ) была признана россиянами лучшей в категории «Средства для защиты растений». «Марка №1 в России» - национальный конкурс потребительских товаров и услуг, победителей которого определяют российские покупатели. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце в декабре 2021 года, накануне новогодних праздников

Продукция компании «Август» широко известна в масштабах отечественного агропромышленного комплекса: с ее помощью сельхозтоваропроизводители сохраняют свои урожаи и обеспечивают продовольственную безопасность страны. «Август» является крупнейшей российской компанией по выпуску пестицидов и наряду с препаратами для агропредприятий вот уже более 20 лет производит и продукцию для дачников, которая защищает растения от вредителей, болезней и сорняков.



«За все время работы у нас было множество побед в разнообразных конкурсах. Но “Марка №1 в России” - это наша главная награда, потому что ее присуждает потребитель, — отмечает начальник департамента средств защиты растений для ЛПХ компании «Август» Людмила Люльева. — И тот факт, что цветоводы, садоводы и овощеводы страны считают препараты компании “Август” лучшими на отечественном рынке, наполняет нас гордостью, увеличивает степень нашей ответственности перед доверяющими нам покупателями и создает невероятный стимул для новых достижений».



Среди приоритетных целей «Августа» - создавать настолько эффективные инновационные препараты, чтобы они были безопасны для человека, не вредили окружающей среде, были удобны в применении, и их преимущества мог бы оценить каждый потребитель.



«Нам нравится знак “Марка №1” на нашей упаковке, и мы бы хотели, чтобы он был на ней всегда. И, конечно, чтобы при ответе на вопрос из анкеты, какие препараты для защиты растений являются лучшими, люди так же, как сейчас, не задумываясь, отвечали: “«Август» - «Марка №1» в области защиты растений”», — отмечает Людмила Люльева.



Премия «Марка №1 в России» вручается ежегодно с 1998 года. Организатором выступает новостной портал Anews.com. Премия присуждается в различных категориях на основе общенационального голосования. «За двадцать лет развития и постоянного контакта с потребителями и производителями товаров и услуг, реализуемых в России, “Марка №1” вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в значимую систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. По сути, “Марка №1” - это общепризнанный товарный знак, гарантирующий качество продукции», — подчеркивают в оргкомитете премии.

