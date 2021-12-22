разделы

реклама

журналы

USD

73.766 (-0,28%)

EUR

83.456 (0,09%)

MOEX

3746.75 (1,45%)

BRENT

75.41 (1,93%)

Пшеница

813.4 (1,80%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.766 (-0,28%)

EUR

83.456 (0,09%)

MOEX

3746.75 (1,45%)

BRENT

75.41 (1,93%)

Пшеница

813.4 (1,80%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.766 (-0,28%)

EUR

83.456 (0,09%)

MOEX

3746.75 (1,45%)

BRENT

75.41 (1,93%)

Пшеница

813.4 (1,80%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.766 (-0,28%)

EUR

83.456 (0,09%)

MOEX

3746.75 (1,45%)

BRENT

75.41 (1,93%)

Пшеница

813.4 (1,80%)

Сахар

19.26 (2,77%)

USD

73.766 (-0,28%)

EUR

83.456 (0,09%)

MOEX

3746.75 (1,45%)

BRENT

75.41 (1,93%)

Пшеница

813.4 (1,80%)

Сахар

19.26 (2,77%)

Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

«Щёлково Агрохим» на 95% обеспечена сырьем для производства СЗР в новом сезоне

Партнёрский материал

«Щёлково Агрохим» на 95% обеспечена сырьем для производства СЗР в новом сезоне
«Щелково Агрохим»
«Щёлково Агрохим» на 95% обеспечена сырьем для производства СЗР в новом сезоне
«Щелково Агрохим»

Уходящий год стал непростым для агропредприятий России из-за глобальных конъюнктурных изменений на рынке. Были введены квоты на экспорт зерна, заморожены отпускные цены производителей, выросли цены на минеральные удобрения, плюс ко всему аномальные климатические условия внесли свои коррективы в результаты сезона

Компания «Щёлково Агрохим», заботясь о своих клиентах, заранее подготовилась к новому, 2022 году. На 95% закуплено сырье для производства средств защиты растений, значительная часть готовой продукции уже доставлена в регионы, заводы предприятия загружены в полном объеме и работают бесперебойно. 

Партнеры и клиенты «Щёлково Агрохим» могут быть уверены в завтрашнем дне: компания полностью выполнит свои обязательства перед ними. Наши агроконсультанты готовы прийти к вам на помощь в любое время. Вместе мы приумножим наш успех и обеспечим продовольственную безопасность страны!

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать