«Щёлково Агрохим» на 95% обеспечена сырьем для производства СЗР в новом сезоне

«Щелково Агрохим»

Уходящий год стал непростым для агропредприятий России из-за глобальных конъюнктурных изменений на рынке. Были введены квоты на экспорт зерна, заморожены отпускные цены производителей, выросли цены на минеральные удобрения, плюс ко всему аномальные климатические условия внесли свои коррективы в результаты сезона

Компания «Щёлково Агрохим», заботясь о своих клиентах, заранее подготовилась к новому, 2022 году. На 95% закуплено сырье для производства средств защиты растений, значительная часть готовой продукции уже доставлена в регионы, заводы предприятия загружены в полном объеме и работают бесперебойно.



Партнеры и клиенты «Щёлково Агрохим» могут быть уверены в завтрашнем дне: компания полностью выполнит свои обязательства перед ними. Наши агроконсультанты готовы прийти к вам на помощь в любое время. Вместе мы приумножим наш успех и обеспечим продовольственную безопасность страны!

