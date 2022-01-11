20 января 2022 года пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

ICC Russia

Его проводит ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса) при поддержке ICC China (Китайский национальный комитет Международной торговой палаты)

На вебинаре обсудим следующие вопросы:



• скорость и непрерывность: каковы основные драйверы российского агроэкспорта в Китай?



• опыт российских компаний и актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в КНР;



• роль контрактного менеджмента в снижении риска контрагента в китайско-российской торговле продукцией АПК;



• логистика экспорта аграрных грузов в Китай: объемы и направления;



• особенности мультимодальных контейнерных перевозок между Китаем и Россией;



• актуальные вопросы страхования перевозок по направлению Россия — Китай;



• специфика международного регулирования морских перевозок;



• структура рынка морских перевозок: оценка текущего состояния и прогнозы нормализации транспортных потоков;



• правовые вопросы фрахта в торговых отношениях Россия — Китай.



В числе спикеров:



• Ли Ю (Li Yue), партнер юридической фирмы Heilongjiang Quantum (Китай);



• Сергей Цыплаков, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» центра «Большая Евразия» института Внешэкономбанка;



• Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк;



• Олег Агапов**, заместитель директора по экспорту, группа «Черкизово»;



• Лилия Клоченко, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Клоченко и партнеры»;



• Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского/транспортного права, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;



• Александр Скард, юридический директор, Kennedys (Лондон);



• Герман Суханов, генеральный директор, «Компетентная логистика»;



• Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, «Русагротранс»;



• Наталья Скороход, заместитель директора MSC в России;



• Алекс Стюарт-Грумбар, старший аналитик, Maritime Strategies International Ltd (Лондон);



• Наталья Маркалова, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли, арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.



** Ожидается подтверждение



Мероприятие проводится в онлайн-формате.



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