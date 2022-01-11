20 января 2022 года пройдет вебинар «Трудный баланс: как напряженность на рынке международных перевозок влияет на российский агроэкспорт в Китай»

Его проводит ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса) при поддержке ICC China (Китайский национальный комитет Международной торговой палаты)
На вебинаре обсудим следующие вопросы:
• скорость и непрерывность: каковы основные драйверы российского агроэкспорта в Китай?
• опыт российских компаний и актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в КНР;
• роль контрактного менеджмента в снижении риска контрагента в китайско-российской торговле продукцией АПК;
• логистика экспорта аграрных грузов в Китай: объемы и направления;
• особенности мультимодальных контейнерных перевозок между Китаем и Россией;
• актуальные вопросы страхования перевозок по направлению Россия — Китай;
• специфика международного регулирования морских перевозок;
• структура рынка морских перевозок: оценка текущего состояния и прогнозы нормализации транспортных потоков;
• правовые вопросы фрахта в торговых отношениях Россия — Китай.
В числе спикеров:
• Ли Ю (Li Yue), партнер юридической фирмы Heilongjiang Quantum (Китай);
• Сергей Цыплаков, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» центра «Большая Евразия» института Внешэкономбанка;
• Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк;
• Олег Агапов**, заместитель директора по экспорту, группа «Черкизово»;
• Лилия Клоченко, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Клоченко и партнеры»;
• Алексей Карчемов, советник, руководитель практики морского/транспортного права, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
• Александр Скард, юридический директор, Kennedys (Лондон);
• Герман Суханов, генеральный директор, «Компетентная логистика»;
• Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга, «Русагротранс»;
• Наталья Скороход, заместитель директора MSC в России;
• Алекс Стюарт-Грумбар, старший аналитик, Maritime Strategies International Ltd (Лондон);
• Наталья Маркалова, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли, арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
** Ожидается подтверждение
Мероприятие проводится в онлайн-формате.