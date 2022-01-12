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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

«Ростсельмаш» запустит новую производственную площадку

Партнёрский материал

«Ростсельмаш» запустит новую производственную площадку
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» запустит новую производственную площадку
«Ростсельмаш»

Правительство Ростовской области и компания «Ростсельмаш» договорились о возрождении одной из промышленных площадок Дона — Таганрогского завода комбайнов (ТКЗ)

Планируется, что предприятие будет возвращено в комплекс аграрного машиностроения региона. Прежде всего речь идет о кормоуборочном и почвообрабатывающем оборудовании «Ростсельмаш», которое сегодня выпускается дивизионом прицепной и навесной техники компании. Первая техника, выпущенная в Таганроге, выйдет в поле уже в 2023 году. 

Новый инвестиционный проект «Ростсельмаша» предполагает полную реконструкцию предприятия. Более точные цифры проекта будут получены после технической экспертизы — задание на нее уже выдано. ТКЗ занимает территорию в 80 га, общая площадь складских и производственных корпусов — более 150 тыс. кв. м.

Таганрогский комбайновый завод — старейшее предприятие Ростовской области. В середине прошлого века он выпускал зерноуборочные комбайны «Колос». После того как в 1998 году на базе ТКЗ было развернуто автопроизводство, завод практически прекратил существование, а спустя полтора десятка лет стал банкротом ТагАЗ. В последние годы площадка не функционирует и находится в заброшенном состоянии.

«Ростсельмаш» 

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