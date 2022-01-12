Первый завод по производству оборудования Kärcher в России

Kärcher

Крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки немецкая компания Kärcher и собственник складской и индустриальной недвижимости Radius Group подписали долгосрочный договор аренды площадей для производства оборудования Kärcher в подмосковном Домодедово по схеме BTS (built to suit). Консультантом сделки выступила международная компания CBRE

Строительство производственного комплекса было начато еще в прошлом году в индустриальном парке «Южные Врата» при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и Администрации городского округа Домодедово.



Для Kärcher этот объект станет первым заводом в России. Его общая площадь составит порядка 12 500 кв. м. Девелопером выступает компания Radius Group. Ввод здания намечен на III квартал 2022 года, выпуск первых российских моделей техники Kärcher запланирован на конец 2022 года. Мощность объекта — 1500 тыс. единиц техники в год.



Новое здание будет возведено в соответствии с принципами снижения вредного воздействия бизнеса на природу и сокращения углеродного следа от деятельности компаний. Проектирование и строительство ведется с учетом требований зеленых стандартов, что будет подтверждено сертификатом BREEAM и позволит зданию соответствовать стандарту экологичности и энергоэффективности согласно политике устойчивого развития обеих компаний.



Radius Group построит высокотехнологичный производственно-складской комплекс по схеме BTS в соответствии с техническим заданием Kärcher, включая уникальную технологию производства. В объекте предусмотрены инструментальные зоны, сборочные линии, офисные помещения, шоурум для демонстрации и тестирования оборудования, а также зона стеллажного хранения. Комплекс будет оснащен современным противопожарным оборудованием, здесь предусмотрено более яркое освещение (энергоэффективное LED-освещение) и усилены системы кондиционирования и вентиляции. Данные решения позволят создать максимально комфортные условия для нахождения на заводе нескольких сотен работников одновременно. Объект будет иметь сложную технологичную начинку, оборудование, системы автоматизации и цифровизации, для его эффективной работы будет предусмотрен дополнительный объем электроэнергии.



После запуска новый завод по производству оборудования Kärcher создаст около 360 рабочих мест с удобным сменным графиком работы для высококвалифицированных сотрудников. Для комфортного, безопасного и продуктивного труда предусмотрено помещение приема пищи, раздевалки с душевыми, медицинская комната.



Немецкий производитель уборочной техники Kärcher выбрал индустриальный парк «Южные Врата» в качестве размещения своего первого и на сегодняшний день единственного завода по производству оборудования в России прежде всего в связи с высоким качеством предлагаемых производственно-складских площадей, а также в связи с уникальной транспортной доступностью объекта — на пересечении трех ключевых федеральных трасс: М4 «Дон», А107 Московское малое кольцо (ММК) и А113 ЦКАД. Такая локация помогает выстраивать разнообразные и эффективные с точки зрения времени логистические цепочки и упрощает поиск персонала. Парк уже сформировал вокруг себя большое сообщество работников и работодателей, что гарантирует известность и привлекательность в качестве потенциального места работы для близлежащих областных городов, таких как Видное, Домодедово, Белые Столбы, Ступино и Кашира.



Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области: «Московская область обладает целым рядом преимуществ для инвесторов, реализующих проекты в сфере промышленности. Среди них прямой доступ к крупнейшему потребительскому рынку, разнообразная индустриальная инфраструктура, крупный логистический узел для развития внутренних и внешних поставок и многое другое. В результате Подмосковье сегодня является одной из точек притяжения для промышленных инвесторов, в том числе из-за рубежа. В частности, в прошлом году в регионе было реализовано более 60 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала с суммарным объемом инвестиций свыше 37 млрд рублей. В этом году блок Мининвеста по развитию международных связей продолжит активно взаимодействовать с нашими зарубежными партнерами, и проект компании Kärcher является одним из иностранных проектов, которые запланированы к реализации в 2022 году».



Алексей Алексеев, региональный президент компании Kärcher и генеральный директор «Керхер» в России: «Открытие производства в России — новая веха в истории компании и важный шаг в укреплении ее позиций в регионе СНГ. Этому ответственному моменту предшествовала серьезная многоуровневая подготовка, в рамках которой мы руководствовались международными стандартами Kärcher. Разумеется, у нас были очень строгие требования при выборе площадки — помимо удобного расположения и достаточной площади, она была должна отвечать самым современным требованиям к функциональности и техническому оснащению. Мы также принимали во внимание критерии комфорта и безопасности персонала и обеспечение минимального воздействия на окружающую среду. Впереди много работы, но в ее основу заложен надежный фундамент. Запуск российского производства техники Kärcher очень важен для оптимизации бизнес-процессов, так как позволит компании еще более оперативно удовлетворять запросы клиентов. Уверен, он также сыграет важную роль в развитии социальной сферы, поскольку создаст новые рабочие места».



Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group: «Одним из главных параметров, характеризующих наш парк “Южные Врата”, — это пул арендаторов, среди которых компании — лидеры в своей отрасли, международные бренды, представители ответственного российского бизнеса. В основном это резиденты, разделяющие наши ценности в отношении качества объектов, “зеленого” строительства и устойчивого развития. У западных компаний отличаются подходы к жизненному циклу объектов, так как нормальной считается окупаемость около 20 лет против 8-12 лет в России. Ориентируясь на западные стандарты, мы выводим на рынок склады и гарантируем длительный срок службы здания, что позволяет арендаторам заключать с нами долгосрочные партнерские соглашения и оставаться в парке десятилетиями. Наши здания нередко имеют сложную конфигурацию (конструктив) и ультрасовременную технологичную начинку, которая позволяет оптимизировать и улучшить операционные процессы, снизить объем потребляемых ресурсов и сократить влияние на окружающую среду».



Алексей Десюкевич, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE: «Для нас особая честь выступить консультантом по выбору площадки для открытия первого производства Kärcher в России. Несмотря на рекордные показатели заключенных сделок в индустриальной и складской недвижимости в 2021 году, общая площадь которых по Московскому региону превысила 2,5 млн кв. м., доля сделок именно под производство носит единичный и уникальный характер. Выбор локации будущей производственной площадки — это всегда очень сложный и длительный процесс, но только благодаря целеустремленности команды Kärcher и клиентоориентированного профессионального подхода команды Radius Group уже к концу этого года первые партии продукции будут выпущены с новой площадки Kärcher в индустриальном парке “Южные Врата”».

