В 2021 году площадь российских полей под защитой препаратами «Августа» выросла на 11,5%

АО Фирма «Август»

В 2021 году фирма «Август» увеличила продажи химических средств защиты растений (ХСЗР) во всех странах своего присутствия. По итогам прошлого года общий объем реализации препаратов производства компании «Август» в денежном выражении превысил $500 млн (без НДС)

«В течение последних нескольких лет аграрии и в России, и за рубежом чувствуют себя довольно уверенно. В большинстве своем у них хватает ресурсов и для технического перевооружения в соответствии с требованиями времени, и для внедрения и развития технологий, позволяющих увеличить продуктивность сельхозпроизводства в целом, — объясняет генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов. — Обусловлено такое положение дел достаточно высокими ценами на продовольствие на мировых рынках. И это обеспечивает востребованность необходимой земледельцам продукции, производством которой мы занимаемся».



Традиционно в компании «Август» объемы реализации пестицидов оцениваются не только в денежном выражении, но и по площадям их применения. Такой подход в условиях изменения цен помогает определить, как доля компании на рынке растет в гектарах. В 2021 году приблизительно каждый пятый гектар российских сельхозугодий хотя бы раз был обработан ХСЗР компании «Август». Это самый высокий результат как среди отечественных производителей пестицидов, так и среди зарубежных игроков, представленных в России. Технологический год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021-го) для «Августа» завершился приростом на 11,5% в площадях однократной обработки по сравнению с прошлым сезоном.



При этом на отечественный рынок ХСЗР влияет ряд мировых тенденций. Хотя к началу 2022 года резкий рост цен на действующие вещества для пестицидов, отмечаемый в четвертом квартале 2021 года, остановился, коррекции вниз пока не наблюдается. Причиной удорожания стал начавшийся в сентябре минувшего года энергетический кризис в КНР и ЕС. В условиях нехватки электричества китайские заводы, специализирующиеся на синтезе действующих веществ, останавливали мощности или переходили на неполную рабочую неделю. Производственные цепочки начали прерываться, возникли дефициты различных полупродуктов, а впоследствии и конечных продуктов — действующих веществ пестицидов. В сложившейся ситуации наблюдается устойчивый повышенный спрос на препараты для защиты растений со стороны аграриев: в конце 2021 — начале 2022 года российские сельхозтоваропроизводители более активно, чем обычно в этот период, заключают контракты на поставку пестицидов на предстоящий сезон.



«Производители ХСЗР, безусловно, испытают на себе последствия резкого скачка цен на сырье. Однако и компания “Август”, и другие крупные игроки рынка начали контрактоваться к сезону 2022 года еще весной 2021-го, и поставки активных компонентов на наши заводы осуществляются уже с мая. Так что на конечный продукт весь рост стоимости ингредиентов ни мы, ни наши конкуренты не проецируем: цены на препараты для защиты растений к будущему сезону возросли, но не в той пропорции, в какой на сегодня подорожали действующие вещества, ПАВ, растворители и другие компоненты. При этом складские запасы сырья позволят нам обеспечить предприятия АПК необходимым ассортиментом пестицидов. Хотя у ряда поставщиков уже сейчас и в дальнейшем возможно возникновение неожиданных дефицитов. Некоторые производители поставили в стоп-лист отдельные продукты или не могут удовлетворить потребителей в полном объеме. Даже мы приостанавливали торговлю “Суховеем”, начав заключать договоры по нему только в самом конце 2021 года. А кое-кто из производителей возвращает деньги заказчикам, поскольку не в состоянии выполнить заключенные в августе — сентябре 2021 года контракты на тот же глифосат без значительных убытков», — отмечает Михаил Данилов.

