Агросектор и кадровый вопрос

«Асти Групп»

В мире агропромышленный сектор является одним из самых привлекательных для трудоустройства. В России ситуация выглядит иначе: желающих работать в сельском хозяйстве немного, особенно трудно найти работников на предприятия, расположенные вблизи небольших городов и деревень. Будет ли ситуация меняться в лучшую сторону — во многом зависит от кадровых стратегий аграрных компаний

О лучших практиках предприятий АПК в области привлечения и удержания на производстве молодых специалистов расскажут руководители лидирующих аграрных российских и международных компаний на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продуктов», который является частью деловой программы ежегодной международной выставки оборудования и технологий «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022». Оба мероприятия организованы компанией «Асти Групп» и будут проходить с 15 по 17 марта в московском выставочном центре «Крокус Экспо».



Россияне хотят в нефтяники



По данным исследований, проведенных компанией ANCOR в 34 странах мира, в том числе в России, в сельском хозяйстве хотят работать 57% опрошенных. Одним из главных преимуществ агросектора респонденты считают гарантию занятости и финансовую стабильность. При этом наши соотечественники в ходе опроса отдали предпочтение другим сферам, в числе которых добыча нефти и газа, производство бытовой техники и электроники, автобизнес, приборостроение и машиностроение. Сельскохозяйственную отрасль считают привлекательной для работы лишь 41,6% россиян.



Привлекательность работы в агросекторе растет…



Сегодня агропромышленные предприятия в нашей стране уже являются высокотехнологичными, предлагают своим специалистам высокие зарплаты, карьерный рост, обучение, помощь с покупкой жилья, однако люди к работе в сельском хозяйстве еще относятся скептически.



Руководитель практики «Оборудование, АПК» международной стаффинговой группы ANCOR Борис Воронков:



«Компании плотно работают с вузами и даже школами, чтобы формировать интерес и желание молодых людей работать в мясной и птицеводческой отраслях. Все более активно рассказывают о внедряемых на предприятия инновациях. Предприятия вкладываются в модернизацию производства, в автоматизацию и снижение зависимости от ручного труда, инвестируют в улучшение бытовых условий для сотрудников — от обустройства помещений на самих производствах до строительства служебного жилья для сотрудников и их семей, которое после определенного количества проработанных лет можно выкупить по согласованной стоимости. Кроме того, агрохолдинги развивают программы кадрового резерва, разнопланового обучения, обратной связи и наставничества для удержания и развития сотрудников».



Но проблема остается



Однако, несмотря на усилия бизнеса, все отрасли АПК, в том числе мясная и птицеводческая, испытывают сильный дефицит кадров всех уровней, прежде всего рабочих и инженерно-технических специалистов. Такая ситуация является не только следствием общего дефицита кадров в России, но и имеет отраслевые причины. «Невысокая привлекательность агропромышленного комплекса как работодателя объясняется доминированием сложного ручного труда на определенных участках, незаинтересованностью жить и работать в сельской местности, наличием на рынке более привлекательных предложений от работодателей других отраслей. Кроме того, многие кандидаты недостаточно информированы о тех позитивных и передовых изменениях, что происходят в сельском хозяйстве и переработке», — делится Воронков.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев:



«Нехватку в нашей стране представителей рабочих профессий пытаются компенсировать ввозом мигрантов. Такой подход, на мой взгляд, не может являться долгосрочной стратегией, потому что агропромышленный комплекс уже давно нельзя относить к секторам с низкоквалифицированной рабочей силой.



Большая проблема и со специалистами инженерного состава — такие люди должны в ходе работы накапливать опыт на определенном предприятии, чтобы применять свои знания с учетом его специфики. Эти компетенции формируются у человека не меньше чем за три года работы в одной компании, а значит, необходимо организовать достойную жизнь в небольших городах и деревнях для сотрудников любого уровня. Однако из-за отсутствия комплексного развития сельских территорий социальная инфраструктура на селе оставляет желать лучшего.



Что касается топ-менеджеров, то в России есть такие специалисты очень высокого уровня. Большинство наших современных агропредприятий создавались с участием зарубежных партнеров, поэтому было у кого учиться. Руководители высшего звена на современных крупных предприятиях могут делиться своими знаниями и опытом, однако им не с кем, так как заинтересовать людей работой на селе не получается, даже предложив высокие зарплаты и создав привлекательные условия труда. Даже если работодатель готов организовать переезд молодого специалиста и его семьи, нужны школы, причем с хорошим качеством образования, чтобы люди при переезде не теряли в качестве жизни. Исключительно силами бизнеса строить школы, больницы и дороги невозможно. Поэтому на предприятиях в сельской местности работают или молодые сотрудники сразу после вузов, которые еще не обзавелись семьей, или уже пожилые люди, от которых семья уже меньше зависит».



В поисках решений



Выход эксперты видят в совместной работе бизнеса, науки и государства. «Чтобы решить кадровые проблемы в агросекторе, нужен комплексный подход. Агрохолдинги готовы инвестировать деньги в обучение сотрудников совместно с региональными вузами, платить им достойные зарплаты, но, чтобы эта работа не шла впустую, необходима поддержка государства и создание на селе таких условий жизни, при которых люди не захотят оттуда уезжать», — уверен Корнеев.



О том, как каждое упомянутое звено действует для решения проблемы кадров в АПК, слушатели узнают на саммите «Аграрная политика России», который является важнейшей площадкой для обсуждения глобальных тенденций в отрасли, вопросов государственной политики по поддержке и развитию агропромышленного комплекса в современных геополитических условиях, выработки консолидированной позиции власти и бизнеса.



Президент компании «Асти Групп» Наринэ Багманян:



«Делегаты саммита — руководители и специалисты агрохолдингов, органов управления АПК субъектов Российской Федерации и отраслевых союзов АПК, ученые и представители органов законодательной власти, аналитики, инвесторы, предприниматели и топ-менеджеры, работающие в сфере АПК. Уверена, что в ходе мероприятия представители бизнеса, науки и власти смогут наладить диалог по ряду актуальных для животноводов и птицеводов вопросов, в числе которых и кадровый».



Предварительная регистрация на саммит и выставку «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» обязательна и уже открыта на нашем сайте www.meatindustry.ru



За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам выставочной компании «Асти Групп»



Тел.: + 7 (495) 797 69 14, e-mail: info@meatindustry.ru



Официальные страницы в социальных сетях



Facebook https://www.facebook.com/Meat.Poultry.Russia/



Instagram https://www.instagram.com/meatindustry.russia/

