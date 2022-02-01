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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

«Ростсельмаш» и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

Партнёрский материал

«Ростсельмаш» и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростсельмаш»

«Планы на этот год снижать не собираемся»: компания «Ростсельмаш» и Минсельхоз Чувашии наметили дальнейшее взаимодействие в вопросах модернизации села

Заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервисного обслуживания «Ростсельмаш» Алексей Швейцов подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в режиме ВКС.

Документ оговаривает финансовую поддержку чувашских сельхозтоваропроизводителей при покупке техники «Ростсельмаш». В частности, компания продолжит реализацию корпоративной программы «За урожай», условия которой позволили хозяйствам вдвое увеличить плановые закупки современных агромашин в 2021 году. «Я считаю, что программа не просто работает, а дает ощутимый толчок к росту производительности у аграриев. Планы на этот год мы не собираемся снижать», — сказал Алексей Швейцов.

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Регион также продолжит программу по возмещению аграриям 40% затрат на обновление машинотракторного парка. «Мы тоже планы снижать не собираемся. Третий год субсидируем затраты на приобретение сельскохозяйственной техники, и хочу отметить, это самая востребованная сельхозтоваропроизводителями форма господдержки», — сказал Сергей Артамонов. Он сообщил, что в 2021 году хозяйства республики приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования в 1,2 раза больше, чем годом ранее. «Сотрудничество с “Ростсельмаш” будет способствовать дальнейшему повышению энергонасыщенности и, как следствие, повышению производительности труда», — подчеркнул вице-премьер Чувашской Республики.

В ходе онлайн-мероприятия стороны обговорили и другие аспекты сотрудничества. Первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш» Алексей Швейцов сообщил о подготовке к предстоящему сельхозсезону. Так, дилерский центр «Русмашсервис» уже обеспечил наличие на складах практически годового объема запасных частей, ведет развитие сервисной службы в регионе. Компания также готова предоставить сельхозпредприятиям Чувашской Республики комплекс услуг по постгарантийному обслуживанию техники. Технические мероприятия, проводимые сертифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей, увеличат срок эксплуатации агротехники «Ростсельмаш».

«Ростсельмаш» 

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