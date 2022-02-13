«ТатАгроЭкспо»

24-25 февраля в Казани соберутся более 200 компаний со всей России, чтобы продемонстрировать свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства. И все это на площади свыше 25 тыс. кв. м на сельскохозяйственной выставке «ТатАгроЭкспо»

Ключевое место в экспозиции выставки займет сельскохозяйственная техника и оборудование для разных отраслей АПК с бесчисленным количеством новинок от таких отечественных и зарубежных брендов, как: «Ростсельмаш», «Кировец», John Deere, Case, New Holland, Lemken, Horsh, Belarus, «Алмаз», Amazone, Kuhn, JCB, «Туман», Dieci, Fliegl, Torum, Orthman и многих других. В этом обширном разделе будут представлены: почвообрабатывающая техника, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных и органических удобрений и другая техника для ухода за растениями, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также средства для транспортировки и хранения урожая от 70 компаний-производителей и поставщиков.



Немало новых решений будет представлено и в других разделах выставки. Так, например, группа компаний «Континентал» презентует собственную разработку, не имеющую аналогов в России. «Цифровая ферма» позволит аграриям управлять фермой фактически с экрана смартфона. Из актуальных трендов в области животноводства будут презентованы гидравлические станки для обработки копыт коров, матрасная система для крупнорогатого скота, приборы для искусственного осеменения. А на стенде компании MASTERRIND желающие смогут узнать подробности и заключить сделку о поставке нетелей голштинской породы из Германии.



Лидеры рынка удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала также предложат широкий ассортимент своей продукции с новинками. А в разделе малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет приобрести лучшую продукцию Татарстана (мясную, молочную, масложировую, хлебобулочную).



Зимняя выставка «ТатАгроЭкспо» — это прекрасная возможность подготовиться к будущему сезону, проанализировать предложения рынка и заключить выгодные сделки перед началом посевной.



Посещение выставки возможно по предварительной регистрации на сайте tatagroekspo.ru .

