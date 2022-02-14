Тенденции российского рынка комбикормов

«Асти Групп»

Сегодня Россия практически полностью закрывает потребность рынка в кормах — все животноводческие и птицеводческие предприятия имеют собственные мощности по их производству. А вот по витаминам и биологически активным добавкам, которые необходимы животным, мы все еще сильно зависим от импорта

И, к сожалению, в этом направлении мало что делается. Как данный фактор влияет на отрасль и как его влияние минимизировать, а также что ждет российское животноводство в части поставок ряда кормовых компонентов, участники мясного рынка и представители власти обсудят на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продуктов». Он является частью деловой программы ежегодной международной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022», на которой будут представлены самые актуальные решения для производства кормов, составления рационов и контроля эффективности кормления. Оба мероприятия организованы компанией «Асти Групп» и будут проходить с 15 по 17 марта в московском выставочном центре «Крокус Экспо».



Ситуация на рынке



Россия, по данным Союза комбикормщиков, обеспечивает себя кормами для животноводства и птицеводства практически на 100%. Наша страна — один из мировых лидеров по производству зерна, и потребности в дополнительной закупке фуража на внешних рынках у российских животноводов нет. Есть дефицит по белковому сырью для производства комбикормов, он составляет примерно 800-900 тыс. т, однако это не так много с учетом того, что еще около пяти лет назад показатель находился на уровне 2-3 млн т. Кроме того, все еще сохраняется импорт корма для молодняка и для ценных пород рыб — лососевых и осетровых. Потребность в комбикормах для ценных пород рыб в России, по информации Союза комбикормщиков, составляет порядка 100 тыс. т. Около 30 тыс. т из них мы производим сами, а остальное импортируем из европейских стран.



Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев: «А вот кормовые добавки, витамины, аминокислоты, ферментные препараты мы практически полностью покупаем за рубежом уже на протяжении 30 лет, и это проблема. За последние два года все эти компоненты рациона животных выросли в цене в два-три раза. Ранее данная проблема решалась за счет поставок из Китая по более низкой цене, чем в Европе, но теперь, после нарушения логистических цепочек и остановок китайских и европейских предприятий, такой возможности у участников рынка не осталось».



В чем решение?



В итоге большинство животноводов не могут впрок запастись необходимыми компонентами для рационов из-за их дефицита. Ситуация усугубляется тем, что за последние четыре года произошло подорожание, в частности, витаминов группы В и некоторых незаменимых для рационов аминокислот почти на тысячу процентов.



В отношении большинства видов витаминов, аминокислот и кормовых добавок импортозамещения пока что не предвидится, считает Валерий Афанасьев. «В лучшем случае мы закроем потребность по лизину примерно на 80%, а также по метионину. Сейчас их выпускают несколько заводов, но для более массового производства не хватает технологий, штаммов и оборудования», — рассуждает он.



Руководитель Союза комбикормщиков надеется, что с внедрением ФНТП развития сельского хозяйства до 2025 года ситуация с наращиванием собственного производства необходимых биологически активных добавок, аминокислот и витаминов изменится в лучшую сторону, так как данную проблему только силами бизнеса, без поддержки государства, не решить.



Правильное кормление — залог успеха



Таким образом, сегодня животноводам и птицеводам приходится работать в условиях роста себестоимости из-за удорожания кормов и кормовых компонентов при ограниченной возможности поднимать цены на продукцию.



Президент компании «Асти Групп» Наринэ Багманян: «В этой ситуации для участников мясного рынка крайне важным становится составление таких рационов, при которых животные и птица будут давать максимально возможный привес при минимально возможных затратах. О том, как это сделать, а также о современных технологиях, позволяющих отслеживать состояние животного и оперативно корректировать его питание, можно будет узнать на ежегодной международной выставке оборудования и технологий “Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022”. В ее рамках пройдет саммит “Аграрная политика России: безопасность и качество продуктов”, на котором будут обсуждаться ключевые для отрасли вопросы, в том числе связанные с эффективностью кормления».



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