Сформирована программа конференции «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

ПроКрахмал 2022

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 20 мая 2022 года организует VI международную конференцию «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна». Приглашенные спикеры конференции подтвердили темы своих выступлений

Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств. Мероприятие пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн. Конференция пройдет 20 мая 2022 года в Москве с 11:00 до 18:00 часов. Купить билет можно по ссылке .



Программа мероприятия

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.



11:00 Первая сессия «Глобальные тренды и их влияние на рынок глубокой переработки зерна».



Модератор — Николай Лычев, совладелец и главный редактор портала Agrotrend.ru



Спикеры:



Miriam Morath, Economist, International Grains Council (Мириам Морат, экономист, Международный совет по зерну, Великобритания). Тема: «Глобальное потребление зерна для производства крахмала: текущие тренды и краткосрочный прогноз». Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление.



Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка, Россия. Тема: «Влияние глобальных трендов на российский сельскохозяйственный рынок». Онлайн выступление.



Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», Россия. Тема: «Тренды российского АПК и возможности для индустрии глубокой переработки зерна».



Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Россия. Тема: «Текущее состояние и перспективы развития рынка кондитерских изделий Российской Федерации».



Андрей Бодин, председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России. Тема: «Рынок сахара стран СНГ: реалии и риски для потребителей».



13:30 Обед.



14:30 Вторая сессия «Рынок продукции с высокой добавленной стоимостью — итоги 2021 / перспективы 2022».



Спикеры:



Dr Velamur KrishnaKumar, director at Giract (Д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор GIRACT, Швейцария). Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление. Тема: «Рынок крахмала и его производных стран Азии и Ближнего Востока».



Jamie Fortescue, managing director, Starch Europe (Джейми Фортескью, управляющий директор Европейской крахмальной ассоциации, Бельгия). Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление. Тема: «Европейский рынок крахмала и его производных в рамках устойчивого развития».



Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия. Тема: «Баланс производства и потребления крахмалопродуктов в России».



Полина Семенова, исполнительный директор, Союз Производителей Пищевых Ингредиентов, Россия.



Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный Кормовой Союз, Россия. Тема: «Импорт кормовых добавок. Итоги и тенденции».



Алексей Аблаев, президент, Российская Биотопливная Ассоциация, Россия. Тема: «Развитие рынка биотоплива и биопластиков с точки зрения устойчивого развития (ESG повестки)».



17:00 Фуршет.



Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи. В конференции «ПроКрахмал 2021» приняли участие 50 человек из России, Германии, Швеции, США, Китая, Бельгии, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «Джермен Сид Альянс Русс», «ВДАИ», «Грейнрус», «ОНХ-Холдинг», «МЭЗ «Юг Руси», «НьюБио», АРФУД ИНВЕСТ», КЗ Гулькевичский, «Симбио», «Флоттвег», «Мглинский крахмал», «Амилко», Ingredion, «Иннпромбиотех», BEHN + BATES, PETKUS Engineering GmbH, Племзавод «Юбилейный».



Стоимость онлайн-участия — 10000 рублей, очного участия — 25000. В стоимость входит участие в конференции, приветственный кофе, обед и фуршет, презентации спикеров, видеозапись конференции, сертификат об участии, предоставление списка участников.



Контакты по вопросам участия или партнерства: pr@starchunion.com, +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29.



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