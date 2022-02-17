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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Сформирована программа конференции «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

Партнёрский материал

Сформирована программа конференции «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»
ПроКрахмал 2022
Сформирована программа конференции «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна»
ПроКрахмал 2022

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 20 мая 2022 года организует VI международную конференцию «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна». Приглашенные спикеры конференции подтвердили темы своих выступлений

Мероприятие будет интересно потенциальным и действующим игрокам отрасли: инвесторам, руководителям предприятий и департаментов, начальникам производств. Мероприятие пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн. Конференция пройдет 20 мая 2022 года в Москве с 11:00 до 18:00 часов. Купить билет можно по ссылке

Программа мероприятия 

10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.

11:00 Первая сессия «Глобальные тренды и их влияние на рынок глубокой переработки зерна».

Модератор — Николай Лычев, совладелец и главный редактор портала Agrotrend.ru

Спикеры:

  • Miriam Morath, Economist, International Grains Council (Мириам Морат, экономист, Международный совет по зерну, Великобритания). Тема: «Глобальное потребление зерна для производства крахмала: текущие тренды и краткосрочный прогноз». Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление. 

  • Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка, Россия. Тема: «Влияние глобальных трендов на российский сельскохозяйственный рынок». Онлайн выступление.

  • Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк», Россия. Тема: «Тренды российского АПК и возможности для индустрии глубокой переработки зерна».

  • Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Россия. Тема: «Текущее состояние и перспективы развития рынка кондитерских изделий Российской Федерации».

  • Андрей Бодин, председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России. Тема: «Рынок сахара стран СНГ: реалии и риски для потребителей».

13:30 Обед.

14:30 Вторая сессия «Рынок продукции с высокой добавленной стоимостью — итоги 2021 / перспективы 2022».

Спикеры:

  • Dr Velamur KrishnaKumar, director at Giract (Д-р Веламур Кришнакумар, исполнительный директор GIRACT, Швейцария). Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление. Тема: «Рынок крахмала и его производных стран Азии и Ближнего Востока».

  • Jamie Fortescue, managing director, Starch Europe (Джейми Фортескью, управляющий директор Европейской крахмальной ассоциации, Бельгия). Английский язык / синхронный перевод. Онлайн выступление. Тема: «Европейский рынок крахмала и его производных в рамках устойчивого развития».

  • Павел Парамонов, менеджер по исследованиям рынков Cargill, Россия. Тема: «Баланс производства и потребления крахмалопродуктов в России».

  • Полина Семенова, исполнительный директор, Союз Производителей Пищевых Ингредиентов, Россия. 

  • Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный Кормовой Союз, Россия. Тема: «Импорт кормовых добавок. Итоги и тенденции».

  • Алексей Аблаев, президент, Российская Биотопливная Ассоциация, Россия. Тема: «Развитие рынка биотоплива и биопластиков с точки зрения устойчивого развития (ESG повестки)».

17:00 Фуршет.

Мероприятия Ассоциации посетили уже более 500 человек из ведущих компаний отрасли. Традиционно после мероприятия все участники получают информационные материалы конференции, надежные личные контакты и связи. В конференции «ПроКрахмал 2021» приняли участие 50 человек из России, Германии, Швеции, США, Китая, Бельгии, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «Джермен Сид Альянс Русс», «ВДАИ», «Грейнрус», «ОНХ-Холдинг», «МЭЗ «Юг Руси», «НьюБио», АРФУД ИНВЕСТ», КЗ Гулькевичский, «Симбио», «Флоттвег», «Мглинский крахмал», «Амилко», Ingredion, «Иннпромбиотех», BEHN + BATES, PETKUS Engineering GmbH, Племзавод «Юбилейный».

Стоимость онлайн-участия — 10000 рублей, очного участия — 25000. В стоимость входит участие в конференции, приветственный кофе, обед и фуршет, презентации спикеров, видеозапись конференции, сертификат об участии, предоставление списка участников.

Контакты по вопросам участия или партнерства: pr@starchunion.com, +7(961)527-64-12, +7 (916) 111-30-29. 

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ПроКрахмал 2022 

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