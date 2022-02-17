Аграрии Черноземья закупают технику «Ростсельмаш»

Ростсельмаш

«Ростсельмаш» посетила делегация сельхозтоваропроизводителей Тамбовской области. Это третий визит аграриев Черноземья за неполный месяц. До этого на производственной площадке компании побывали руководители и главные специалисты сельхозпредприятий Липецкой и Белгородской областей

В преддверии активных весенне-полевых работ сельхозпредприятия уделяют внимание обновлению машинотракторных парков. В 2021 году регионы Черноземья показали хорошие результаты по сбору зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые снизили изначальные ожидания. Сохранять положительную динамику последних лет помогает активная модернизация села. Так, в 2020 году аграрии Черноземья в два раза нарастили закупки тракторов «Ростсельмаш», более чем на половину — кормоуборочных комбайнов и на 33% — зерноуборочных. В 2021 году рост поставок сохранился.



«На 2022-й год у нас высокие прогнозы. Согласно заявкам, которые получают наши официальные дилеры в черноземных регионах, хозяйства делают основной упор на закупки высокопроизводительных моделей, такие как тракторы RSM 2375 и RSM 2400, зерноуборочные TORUM 750 и ACROS 595 PLUS», — отмечают в департаменте продаж «Ростсельмаш».



Учитывая возросший спрос на продукцию «Ростсельмаш», аграрии воспользовались приглашением компании, чтобы обговорить с ее руководством и ведущими специалистами дальнейшие поставки техники, лично ознакомиться с промышленными технологиями, применяемыми при создании современных агромашин. В Ростове-на-Дону они посетили основные производственные участки, презентацию новых продуктов, тест-драйв комбайнов и тракторов.



Поездка, организованная официальными дилерами производителя, позволила аграриям также обменяться мнениями и практическим опытом эксплуатации разных моделей техники «Ростсельмаш».



Дмитрий Сопельников, технический директор компании «Добрыня», Липецкая область:



— В уборочный период мы используем комбайны TORUM и ACROS. У нас нет проблем при их эксплуатации. Продукция «Ростсельмаш» — это оптимальное для нас решение. Четыре года назад мы покупали первую свою машину этой компании, а сейчас их почти 50. Поездки на производство помогают лучше узнать о преимуществах моделей и определиться с дальнейшим выбором. Для нас это очень важно.



Александр Волков, директор компании «Велес», Тамбовская область:



— На «Ростсельмаш» впечатлила организация производственного процесса, наличие современных технологий. Такие поездки только укрепляют доверие к марке техники, которую мы выбираем. Мы приобрели комбайн ACROS 595 PLUS и остались довольны его работой. У этой модели высокая производительность и хорошее качество обмолота, что позволяет добиться снижения потерь при уборке урожая. Данный комбайн мы купили по совету проверенного специалиста, чьему мнению доверяем. Техника хорошо показала себя в полях.



Николай Кулабухов, главный инженер компании «Бенталь», Белгородская область:



— Делегация нашей компании впервые посетила «Ростсельмаш». Остались под большим впечатлением от уровня выстроенности производственных процессов и логистики, когда узлы подаются на главный сборочный конвейер в четком соответствии с определенной машиной. При этом на конвейере одновременно идет сборка комбайнов разных типов и моделей. Такую же высокую оценку могу дать организации сервиса и поставок запчастей в нашем регионе.

