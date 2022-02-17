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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аграрии Черноземья закупают технику «Ростсельмаш»

Партнёрский материал

Аграрии Черноземья закупают технику «Ростсельмаш»
Ростсельмаш
Аграрии Черноземья закупают технику «Ростсельмаш»
Ростсельмаш

«Ростсельмаш» посетила делегация сельхозтоваропроизводителей Тамбовской области. Это третий визит аграриев Черноземья за неполный месяц. До этого на производственной площадке компании побывали руководители и главные специалисты сельхозпредприятий Липецкой и Белгородской областей

В преддверии активных весенне-полевых работ сельхозпредприятия уделяют внимание обновлению машинотракторных парков. В 2021 году регионы Черноземья показали хорошие результаты по сбору зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые снизили изначальные ожидания. Сохранять положительную динамику последних лет помогает активная модернизация села. Так, в 2020 году аграрии Черноземья в два раза нарастили закупки тракторов «Ростсельмаш», более чем на половину — кормоуборочных комбайнов и на 33% — зерноуборочных. В 2021 году рост поставок сохранился. 

«На 2022-й год у нас высокие прогнозы. Согласно заявкам, которые получают наши официальные дилеры в черноземных регионах, хозяйства делают основной упор на закупки высокопроизводительных моделей, такие как тракторы RSM 2375 и RSM 2400, зерноуборочные TORUM 750 и ACROS 595 PLUS», — отмечают в департаменте продаж «Ростсельмаш». 

Учитывая возросший спрос на продукцию «Ростсельмаш», аграрии воспользовались приглашением компании, чтобы обговорить с ее руководством и ведущими специалистами дальнейшие поставки техники, лично ознакомиться с промышленными технологиями, применяемыми при создании современных агромашин. В Ростове-на-Дону они посетили основные производственные участки, презентацию новых продуктов, тест-драйв комбайнов и тракторов. 

Поездка, организованная официальными дилерами производителя, позволила аграриям также обменяться мнениями и практическим опытом эксплуатации разных моделей техники «Ростсельмаш». 

Дмитрий Сопельников, технический директор компании «Добрыня», Липецкая область: 

— В уборочный период мы используем комбайны TORUM и ACROS. У нас нет проблем при их эксплуатации. Продукция «Ростсельмаш» — это оптимальное для нас решение. Четыре года назад мы покупали первую свою машину этой компании, а сейчас их почти 50. Поездки на производство помогают лучше узнать о преимуществах моделей и определиться с дальнейшим выбором. Для нас это очень важно. 

Александр Волков, директор компании «Велес», Тамбовская область: 

— На «Ростсельмаш» впечатлила организация производственного процесса, наличие современных технологий. Такие поездки только укрепляют доверие к марке техники, которую мы выбираем. Мы приобрели комбайн ACROS 595 PLUS и остались довольны его работой. У этой модели высокая производительность и хорошее качество обмолота, что позволяет добиться снижения потерь при уборке урожая. Данный комбайн мы купили по совету проверенного специалиста, чьему мнению доверяем. Техника хорошо показала себя в полях. 

Николай Кулабухов, главный инженер компании «Бенталь», Белгородская область: 

— Делегация нашей компании впервые посетила «Ростсельмаш». Остались под большим впечатлением от уровня выстроенности производственных процессов и логистики, когда узлы подаются на главный сборочный конвейер в четком соответствии с определенной машиной. При этом на конвейере одновременно идет сборка комбайнов разных типов и моделей. Такую же высокую оценку могу дать организации сервиса и поставок запчастей в нашем регионе.

Ростсельмаш 

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