«Август-Агро» увеличивает эффективность применения удобрений

АО Фирма «Август»

В предстоящем сельскохозяйственном сезоне агрофирма «Август-Лениногорск» в Республике Татарстан начнет внедрение технологии дифференцированного внесения семян и удобрений при возделывании основных культур. Методы цифрового земледелия находят активное применение в хозяйствах «Август-Агро» и способствуют более эффективному использованию имеющихся ресурсов. Особую актуальность это приобретает на фоне роста мировых цен на удобрения

В течение сельскохозяйственного сезона 2022 года в одной из агрофирм под управлением «Август-Агро» - «Август-Лениногорск» - будет реализован пилотный проект по дифференцированному внесению семян и удобрений. В 2021 году здесь впервые опробовали данный метод на относительно небольшой территории, и по итогам испытаний было решено продолжать применение технологии. Теперь площадь расширится до 17 тыс. га яровых и озимых культур. Поля хозяйства «Август-Лениногорск» были выбраны ввиду большого разнообразия почв, где наряду с плодородными участками часто встречаются зоны со сложным рельефом.



Отправной точкой является создание карт дифференцированного внесения. С этой целью используются карты рельефа местности, информация по водным стокам, а также данные спутникового мониторинга, в частности история изменений NDVI — вегетационного индекса, характеризующего фотосинтетическую активность растений и количество зеленой массы (при этом анализируется динамика последних 8-12 лет). На основе индекса можно судить о том, насколько успешно развивались разные культуры на том или ином участке поля. Таким образом посевные площади делятся на «красные», «желтые» и «зеленые» территории, где «красные» - наименее плодородные зоны с неудачным рельефом, а «зеленые» - самые благоприятные. Работа по сопоставлению данных в настоящий момент целиком не автоматизирована и ведется аналитиками «Август-Агро» самостоятельно, с привлечением бригадиров и агрономов, которые изучили территорию на практике и рекомендуют нормы внесения удобрений для того или иного участка.



«В 2021 году мы уже опробовали технологию дифференцированного внесения семян и удобрений в хозяйстве “Август-Лениногорск”. Испытания прошли на территории в 3 тыс. га, они оказались достаточно успешными, — рассказывает заместитель генерального директора по производству «Август-Агро» Михаил Суровцев. — С помощью данного метода можно избежать нерационального расходования ресурсов на каменистых или песчаных участках, где исключительно удобрениями проблему плодородия не решить и где требуется многофакторный подход. Эффективность применения удобрений при дифференцированном внесении растет за счет перераспределения их объемов на те зоны полей, где их внесение даст наибольшую отдачу в виде урожайности».



На сегодняшний день под новую технологию в агрофирме «Август-Лениногорск» приспосабливают сразу шесть посевных комплексов с возможностью одновременного внесения удобрений. Техника оснащена автопилотом: механизатору не нужно самостоятельно переключать в настройках нормы расхода удобрений и семян, так как наряду с прочей необходимой информацией в компьютер загружаются и созданные заранее карты дифференцированного внесения. При выборе соответствующего режима сеялка с погрешностью в 5-6 см самостоятельно распознает, где именно она находится, и меняет норму внесения в зависимости от зоны. Технологию опробуют на полях с яровой пшеницей, а также на подсолнечнике, рапсе и гречихе. Основная часть эксперимента касается именно удобрений, однако на части территорий похожим образом — в зависимости от зоны — будет меняться и расход семян. Кроме того, с помощью технологии дифференцированного внесения начнется подкормка озимых культур, а также летние подкормки.



Еще одна важная составляющая технологии — анализ эффективности дифференцированного внесения удобрений и семян. Значительную часть комбайнов на уборке сельхозкультур в агрофирме «Август-Лениногорск» планируют оснастить инструментами картирования урожайности, которые позволят оценить результаты по разным зонам и на их основе принять решение, нужно ли масштабировать данный опыт на остальные хозяйства под управлением «Август-Агро».



Стоит отметить, что хозяйства «Август-Агро» в настоящий момент в целом обеспечены необходимыми удобрениями на предстоящий сельскохозяйственный сезон. Однако деятельность агрофирм компании изначально ориентирована на усиление эффективности использования земель и повышение плодородия почв в целом. Для хозяйств «Август-Агро» ключевой стала технология беспахотного земледелия No-Till: при ее применении поверхность почвы укрывается мульчей — измельченными остатками растительных культур, которые, разлагаясь, увеличивают продуктивность полей. Нераспаханная земля также может удерживать в себе большее количество влаги и лучше защищена от эрозии.

