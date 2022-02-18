Федеральные и региональные тренды в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в России

Законодательное собрание Тверской области

Опасный прецедент, который ухудшает положение фермерства и негативно сказывается на деловом климате в сельхозотрасли, происходит в Тверском регионе

Региональные власти планируют запретить действие Федерального закона № 299-ФЗ и ограничить его применение на большей части сельских территорий региона. Это решение коснется около 70% земель региона и затронет деятельность более сотни уже существующих фермерских хозяйств.



Сложившуюся ситуацию обсудили 16 февраля 2022 года в Москве на открытии 33-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Чиновники, аграрии и эксперты единогласно высказались о том, что Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ, подписанный Президентом, предоставил фермерам долгожданную возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодьях. Запрет действия этого закона идет вразрез с требованиями и ожиданиями фермеров, вразрез с мнением депутатов Государственной думы, представителей «Опоры России», позиции омбудсмена региона и в целом федеральной политики.



Участники 33-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России приняли решение обратиться с открытым обращением к президенту России, чтобы не допустить произвола, происходящего в Тверской области, и предупредить возникновение таких прецедентов в других регионах.



Эксперты отметили основные государственные законодательные инициативы, которые окажутся под ударом в случае принятия нового нормативного акта в Тверской области.







Государственная политика и основные инициативы для развития крестьянских (фермерских) хозяйств до 2030 года



Стратегией развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 993-р, установлены основные приоритеты государственной политики в данной сфере. Одним из ключевых ориентиров развития в рамках государственной программы является развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе.



В рамках данной программы ставится задача по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых на селе, до 25 млн человек. Так, к 2030 году планируется создать 16 тыс. новых рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах.



Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».



Данным законом устанавливается, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны содействовать созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, оказывать поддержку фермерским хозяйствам.



Федеральным законом от 02.07.2021 № 299-ФЗ (вступит в силу 1 марта 2022 года) фермерам предоставлено право осуществлять строительство жилых домов на своих участках, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и сельхозугодьях. В соответствии с Пояснительной запиской к Федеральному закону № 299-ФЗ основной целью принятия данного закона является поддержка развития фермерских хозяйств в сельской местности.



Подводя итоги федеральной политики по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, мы видим, что все основные федеральные законы, в том числе государственная программа, направлены на увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, создание им благоприятных условий в их деятельности. Политика субъектов Российской Федерации должна способствовать достижению результатов и необходимых показателей. В случае принятия нормативного акта в Тверской области достижение показателей развития агропромышленного комплекса будет нереально. Крестьянские и фермерские хозяйства попросту не смогут функционировать и обеспечивать необходимое количество рабочих мест.



Политика Тверской области в сфере развития крестьянско-фермерских хозяйств



Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ предоставил фермерам возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и сельхозугодьях. Пункт 5 данного закона указывает, что законами субъектов могут быть определены муниципальные образования, на территории которых не допускается его действие.



Эта юридическая лазейка вызывала вопросы изначально. На что Государственная дума дала разъяснение, что этот пункт добавлен для предотвращения застройки фермерскими домами территорий вокруг крупных городов численностью населения более 250 тыс. человек. При этом данное ограничение не должно было ухудшать положение существующих фермерских хозяйств или срывать реализацию рассмотренной ранее государственной программы по развитию села.



Реализуя пункт 5 Федерального закона № 299-ФЗ, правительство Тверской области перешло разумные границы и подготовило проект закона, по которому планируют ограничить право фермеров жить и строить на своей земле. Под запрет, связанный с реализацией фермерами своих прав, ставят существующие фермерские хозяйства. При этом законодатели Тверского региона не поясняют, по каким принципам выбирались территории, на которых фермеры смогут реализовать свои права, а на каких территориях — нет.



Профильные депутаты Государственной думы Российской Федерации, которые являлись инициаторами и разработчиками Федерального закона № 299-ФЗ, в своем обращении к Законодательному собранию Тверской области, в письме от 20.12.2021 №130-4/193, отметили недопустимость введения ограничений действия федерального закона на сельских территориях, где работают фермеры, желающие реализовать свои права по федеральному закону.



Представленный проект Закона Тверской области игнорирует здравый смысл и рекомендации высших законодательных органов.



Девятого декабря 2021 года состоялось заседание постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по аграрной политике и природопользованию с участием депутатов Законодательного собрания Тверской области. На данном заседании была рассмотрена информация, представленная Министерством сельского хозяйства Тверской области об итогах проведения сезонных сельскохозяйственных работ в 2021 году в Тверской области. Сложившаяся тенденция к снижению основных показателей сельскохозяйственного производства в Тверской области вызвала серьезную обеспокоенность постоянного комитета в отношении общего положения дел в агропромышленном комплексе региона. По итогам рассмотрения информации был подготовлен ряд рекомендаций в адрес правительства Тверской области и Министерства сельского хозяйства Тверской области, среди которых первым пунктом отражена необходимость сохранения мер государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2022 году по приоритетным для сельского хозяйства региона направлениям, в первую очередь в отношении средних и малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских фермерских хозяйств.



Представленный законопроект Тверской области игнорирует фактические показатели деятельности и направление госполитики.



В пояснительной записке к проекту Закона разработчик проекта, которым является Министерство имущественных и земельных отношений, также обращает внимание на ухудшение показателей сельскохозяйственного производства среди фермерских хозяйств практически по всем муниципальным образованиям. Но вместо поддержки развития фермерских хозяйств в данных муниципалитетах проектом предлагается, наоборот, ограничить фермеров в их правах.



Ряд муниципальных районов Тверской области, понимая необходимость поддержки на своих территориях крестьянских хозяйств, открыто возражают против введения ограничений действия Федерального закона № 299-ФЗ на своих территориях, указывая на экономический потенциал и новые возможности по развитию фермерства. Среди таких районов Ржевский, Лихославльский, Зубцовский и др. районы. Но их обращения игнорируются.



В январе 2022 года глава Ржевского района Петрушихин М. П. послал обращение, в котором просит не ограничивать действие федерального закона и сообщает о его большом экономическом потенциале для района — создании более 100 крестьянско-фермерских хозяйств, новых рабочих мест, развитии сельхозкооперации и привлечении в экономику района не менее 4 млрд руб. частных инвестиций. Однако ответа на это обращение и поддержку региональных властей Ржевский район не получил.







Не секрет, что принятие Федерального закона № 299-ФЗ поставило регионы перед необходимостью разобраться и навести порядок в учете сельскохозяйственных земель. Следующим документом на местах должен был быть Перечень муниципальных образований Тверской области, на территориях которых допускается строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения.



Однако вместо того, чтобы провести работу и обозначить, каким образом фермеры могут реализовать свои права, законодатели на местах предпочли ограничить действие федерального законодательства.



Специалисты полагают, что если бы разработчиком проекта данного Закона Тверской области выступало Министерство сельского хозяйства Тверской области, то данная проблема могла и не возникнуть.



Резюмируя сложившуюся ситуацию

На текущий момент в Тверской области готовится закон, который противоречит Федеральной государственной программе по развитию села, позиции профильных депутатов Государственной думы, рекомендациям постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по аграрной политике и природопользованию в вопросах поддержки развития крестьянских фермерских хозяйств в Тверской области.



Участники 33-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России обращаются с просьбой к президенту России о недопущении подобного произвола, происходящего в Тверской области, и его возможного распространения в других регионах.

