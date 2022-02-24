CLAAS: российский рынок сельхозтехники нацелен на долгосрочный рост

CLAAS

Последние несколько лет продажи сельскохозяйственной техники CLAAS на российском рынке увеличиваются двузначными темпами. Компания сохраняет положительный прогноз по рынку на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Это связано с благоприятным сочетанием внешних и внутренних факторов

Внешние факторы роста



Одной из основных проблем для сельского хозяйства в ближайшие годы будет деградация пригодных для земледелия площадей вследствие глобального потепления. Россия на этом фоне остается единственной страной, где наблюдается обратная тенденция: площади вводимых в сельхозоборот земель превышают объемы выбытия. Согласно запускаемой в этом году госпрограмме, до 2030 года будет введено порядка 13,2 млн га — к текущим 80 млн га. Такая ситуация является привлекательной для стратегических инвесторов.



Еще один фактор, актуализирующий имеющийся потенциал российского рынка, — реализуемые во всем мире меры в рамках политики устойчивого развития и предотвращения глобального потепления. Внедрение более жестких экологических стандартов будет снижать маржинальность основных видов растениеводческой и животноводческой деятельности и стимулировать сельхозпроизводителей искать другие, более доходные рынки и направления бизнеса. В этом же направлении движется и Россия, однако расширяющийся земельный фонд дает больше возможностей для запуска новых проектов, ориентированных не только на текущие, но и на будущие экологические стандарты.



Внутренние факторы роста



В 2021 году на российском рынке сельскохозяйственной техники впервые за многие годы сложилась ситуация, когда спрос существенно превысил предложение. Помимо мер государственной поддержки, финансовых инструментов Росагролизинга и льготного кредитования под 5% годовых, свою роль сыграли и другие факторы. С одной стороны, благоприятная ценовая конъюнктура на основные сельхозтовары, лидерство страны по экспорту зерновых, бурный рост производства масличных культур, налаженная инфраструктура экспортных поставок позволили фермерам получить высокие доходы. А с другой — многие из этих факторов стимулировали инфляционные ожидания, поддержанные также повышением цен на приобретаемые ГСМ, удобрения, средства защиты растений. В этой ситуации сельхозпредприятия более активно реинвестировали средства в свое дальнейшее развитие и закупали современные высокопроизводительные машины.



Производство и реализация техники CLAAS в России — итоги и перспективы



В 2021 году производство ключевой продукции завода «КЛААС» в Краснодаре увеличилось на 43%, а продажи всей линейки техники бренда в России — на 23%. Благодаря этому компания сохранила лидирующие позиции среди представленных в стране иностранных производителей сельхозмашин с долей рынка свыше 60% по зерноуборочным комбайнам и свыше 50% — по кормоуборочным.



В сегменте тракторной техники также наблюдается сильный спрос с акцентом на более мощные трактора, благодаря чему и здесь продукция CLAAS остается в числе ведущих поставщиков с долей рынка 13%. Важным событием в прошлом году стал вывод на российский рынок узкоколейного трактора NEXOS. Компактная маневренная машина успела себя зарекомендовать на работах не только в садах интенсивного типа и виноградниках, но и на животноводческих фермах.



Также стабильным осталось и положение компании в сегменте техники для заготовки кормов. Увеличение доли рынка по пресс-подборщикам и ворошителям компенсировало некоторое снижение по косилкам и валкообразователям.



Уверенному расширению поставок сельхозтехники CLAAS на внутреннем рынке способствует развитая дилерская сеть. Компании-партнеры обеспечивают не только продажу сельхозтехники, но и ее качественное, своевременное и полное сервисное обслуживание, включая информационную поддержку и обучение клиентов.



В прошедшем году начали работать новые современные центры обслуживания в Московской, Новосибирской и Воронежской областях. В планах запуск дилерских центров в Липецкой области и Алтайском крае, также начато строительство в Брянской и Курской областях. Продолжится расширение присутствия в Сибири и на Дальнем Востоке, где очень активно развивается сельское хозяйство и востребованы как уборочные машины, так и тракторы с кормозаготовительной техникой.



В целом компания реализует гибкую маркетинговую политику, способствующую адаптации к меняющимся условиям рынка и задействованию новейших методов взаимодействия с клиентами, которые предоставляют современные технологии.



Прогнозы на 2022 год



Сочетание всех вышеперечисленных факторов позволяет уверенно смотреть в будущее. Текущий портфель заказов подтверждает сохранение сильного спроса аграриев на современные высокопроизводительные и универсальные машины CLAAS. При этом все более востребованными становятся системы автоматизации и помощи механизаторам, а также программные продукты по управлению парком техники, позволяющие оптимизировать производственные процессы и повышать рентабельность. Диджитализация сельского хозяйства — один из главных трендов развития современного сельского хозяйства, на котором, по мнению CLAAS, уже в скором времени следует ожидать серьезного прорыва.

