CLAAS: четыре культуры будущего с максимальной пищевой ценностью

CLAAS

По мнению экспертов CLAAS, исследующих перспективы развития мировой аграрной индустрии, среди всего многообразия возделываемых культур можно выделить четыре, которые обладают наибольшим потенциалом с точки зрения удовлетворения потребностей растущего населения Земли в продуктах питания

В частности, речь идет о водорослях, амаранте, горохе и киноа.



1. Водоросли.



Дефицит пахотных земель с каждым годом будет ощущаться сильнее, поэтому неизбежно все более активно будут задействоваться водные пространства для выращивания пищевой продукции. Водоросли практически не содержат жиров, а также богаты белками и витамином В12, который в большинстве случаев входит в состав продуктов животного происхождения. Кроме того, производство водорослей перспективно и в рамках усилий по предотвращению глобального потепления, предпринимаемых ведущими странами мира. Углеродный след этих растений меньше, чем у риса. Кроме того, добавление водорослей в кормовые смеси помогает снижать выбросы парниковых газов в животноводстве. Так, в Калифорнийском университете в ходе исследования небольшое количество красных водорослей добавлялось в пищевой рацион бычков породы ангус и герефорд на откорме. Выбросы метана животными при этом снизились на 80%.



2. Амарант.



Популярный в Азии, Латинской Америке и Африке псевдозлак, возделыванием которого человечество занимается уже более 8000 лет. Интерес к культуре фермеры по всему миру вновь начали проявлять в 1980-х годах. Селекционеры вывели несколько новых сортов, благодаря чему урожайность амаранта сегодня может доходить до 50 ц/га (с каждого растения получается до 50 тыс. мелких семян) и 2000 ц/га биомассы. Особенностью амаранта является высокое содержание белка — от 16 до 18%.



3. Горох.



Недооцененным, несмотря на достаточно широкое распространение, можно назвать и горох, как и многие другие бобовые, включая чечевицу, фасоль и нут. Связано это с относительно небольшим спросом со стороны пищевой промышленности. Изменить ситуацию может все более широкое применение данных культур в качестве заменителя мяса. Также бобовые являются важным строительным белком для обеспечения биоразнообразия на полях. К преимуществам гороха относится его высокая урожайность (она может доходить до 30 ц/га), а также способность поглощать много азота, благодаря чему снижается потребность в использовании удобрений и сокращаются выбросы парниковых газов закиси азота.



4. Киноа.



Для данной нишевой культуры характерно высокое содержание протеина — около 15%, а также множества незаменимых аминокислот, делающих ее высокопитательным продуктом. Как и амарант, киноа уже на протяжении многих тысячелетий выращивается в Южной Америке, а сегодня приходит и в Центральную Европу. В частности, пилотные проекты возделывания реализуются в Германии. Ученые Кильского университета в 2017 году помогли расшифровать геном киноа и выделить гены, важные для разведения. А по урожайности культура сопоставима с зерновыми, в частности с пшеницей.



В России опыт выращивания гороха, амаранта и киноа уже есть. Так, значительными площадями возделывания гороха располагают Ставропольский край и Ростовская область, проекты по культивированию киноа реализуются в Краснодарском крае, по амаранту — в Сибири.



И на уборке этих культур, в том числе и мелкосемянных, таких как амарант и киноа, успешно задействуется универсальный комбайн TUCANO, который с высокой эффективностью обмолачивает и эти растения.



По материалам годового отчета концерна CLAAS

