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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компания Metalmont разработала нестандартное решение разгрузки зерновых с элеватора на баржи

На правах рекламы

Компания Metalmont разработала нестандартное решение разгрузки зерновых с элеватора на баржи
Metalmont
Компания Metalmont разработала нестандартное решение разгрузки зерновых с элеватора на баржи
Metalmont

Безусловно, хранение является деликатным и решающим этапом на пути зерновых «c поля на стол», поэтому хранилища должны быть оптимизированы и работать как швейцарские часы. За 35 лет деятельности инженеры и технические специалисты Мetalmont имели опыт работы на многих объектах, со стандартными и с индивидуальными решениями, но никогда не видели два одинаковых проекта

Фактически за последние три года 45% оборудования и решений Metalmont были реализованы в нестандартной версии, а 25% из них были адаптированы под индивидуальный заказ.

Существует ряд факторов, которые влияют на проектирование элеватора, и технический персонал компании Metalmont отлично знает, что иногда необходимы новые и альтернативные решения, для того чтобы максимально соответствовать потребностям клиентов.

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Иногда трейдерам и АПК необходимо хранить продукты с разными свойствами в одном и том же помещении — соя и соевый шрот или зерно и семена подсолнуха, и, как правило, решения по хранению зерновых должны быть способны выдерживать интенсивную эксплуатацию 24/7. Бывают клиенты, которые вместо традиционного автотранспорта или железной дороги запрашивают решения по разгрузке зерновых продуктов на нестандартные транспортные средства.

В частности, Мetalmont разработал складывающуюся телескопическую конструкцию, состоящую из нории и двух цепных конвейеров. Собственник данного элеватора — румынский трейдер — имеет теперь возможность разгружать зерновые культуры с силосов на баржи, перемещающиеся по реке Дунай.

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Когда данная телескопическая конструкция не используется, она просто оставляется в вертикальном положении и занимает минимум места. Ну а когда приходит необходимость разгрузить силос, конструкция открывается и принимает горизонтальное положение. И наконец, благодаря телескопическому движению цепной конвейер размещается над баржами.

Такая конфигурация позволяет заказчику принимать зерно из автотранспорта с одной стороны элеватора и выгружать его на речной транспорт с другой. У данного решения есть три основные особенности.

  • Компактность: в сложенном виде конструкция не создает помех для свободного перемещения транспорта на речном доке.

  • Адаптивность: возможно удлинение конструкции в зависимости от длины дока.

  • Масштабируемость: конструкция может поддерживать цепные конвейеры разной производительности.

Metalmont 

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