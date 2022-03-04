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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «КрымАгроФарм»

Партнёрский материал

1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «КрымАгроФарм»
«КрымАгроФарм»
1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «КрымАгроФарм»
«КрымАгроФарм»

«КрымАгроФарм» — специализированная выставка по теме животноводства и птицеводства на юге России. Это площадка для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития животноводства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей предприятий различных форм организации и собственности

Отрасль животноводства в Крыму считается одной из приоритетных. Мероприятие предоставляет уникальную возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Целевая аудитория — фермеры, владельцы хозяйств и сельскохозяйственного бизнеса, работники агропромышленного комплекса, научные сотрудники.

Тематические разделы

Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС

- Устройства для установки бирок и мечения животных. 

- Стойловое оборудование. 

- Станки и ванны для обработки копыт. 

- Оборудование для выращивания птицы. 

- Выводные шкафы и инкубационные системы. 

- Поилки и емкости для питья. 

- Техника для кормления. 

- Ограждения кормового стола. 

- Электропастухи. 

- Кормораздатчики. 

- Доильное оборудование, установки.

Оборудование для кормопроизводства. Корма

- Комбикормовые мини-заводы и мобильные заводы по производству кормов. 

- Мукомольные и мельничные агрегаты. 

- Молотковые дробилки для зерна. 

- Бункеры для смешивания, дозирования, гранулирования. 

- Гранулятор для комбикорма (мини-грануляторы). 

- Кормоприготовители. 

- Корма и компоненты кормов. 

- Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока.

Ветеринарные препараты и инструменты

- Фармацевтические и ветеринарные препараты. 

- Вакцины. 

- Витаминно-минеральные комплексные препараты. 

- Пробиотики. 

- Антистрессовые и иммуностимулирующие препараты. 

- Ветеринарные инструменты.

Генетика и племенное дело

Будем рады видеть всех желающих!

Контакты:

Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/krymagrofarm/

Instagram: @expocrimea

Facebook: @expocrimea

Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90 

Email: info@expocrimea.com

«КрымАгроФарм» 

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