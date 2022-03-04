1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «КрымАгроФарм»

«КрымАгроФарм»

«КрымАгроФарм» — специализированная выставка по теме животноводства и птицеводства на юге России. Это площадка для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития животноводства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей предприятий различных форм организации и собственности

Отрасль животноводства в Крыму считается одной из приоритетных. Мероприятие предоставляет уникальную возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.



Целевая аудитория — фермеры, владельцы хозяйств и сельскохозяйственного бизнеса, работники агропромышленного комплекса, научные сотрудники.



Тематические разделы

Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС



- Устройства для установки бирок и мечения животных.



- Стойловое оборудование.



- Станки и ванны для обработки копыт.



- Оборудование для выращивания птицы.



- Выводные шкафы и инкубационные системы.



- Поилки и емкости для питья.



- Техника для кормления.



- Ограждения кормового стола.



- Электропастухи.



- Кормораздатчики.



- Доильное оборудование, установки.



Оборудование для кормопроизводства. Корма



- Комбикормовые мини-заводы и мобильные заводы по производству кормов.



- Мукомольные и мельничные агрегаты.



- Молотковые дробилки для зерна.



- Бункеры для смешивания, дозирования, гранулирования.



- Гранулятор для комбикорма (мини-грануляторы).



- Кормоприготовители.



- Корма и компоненты кормов.



- Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока.



Ветеринарные препараты и инструменты



- Фармацевтические и ветеринарные препараты.



- Вакцины.



- Витаминно-минеральные комплексные препараты.



- Пробиотики.



- Антистрессовые и иммуностимулирующие препараты.



- Ветеринарные инструменты.



Генетика и племенное дело



Будем рады видеть всех желающих!



Контакты:



Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.



Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14



Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/krymagrofarm/



Instagram: @expocrimea



Facebook: @expocrimea



Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90



Email: info@expocrimea.com

