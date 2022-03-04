1-2 апреля 2022 года в г. Симферополь пройдет выставка «КрымАгроФарм»

«КрымАгроФарм» — специализированная выставка по теме животноводства и птицеводства на юге России. Это площадка для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития животноводства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей предприятий различных форм организации и собственности
Отрасль животноводства в Крыму считается одной из приоритетных. Мероприятие предоставляет уникальную возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.
Целевая аудитория — фермеры, владельцы хозяйств и сельскохозяйственного бизнеса, работники агропромышленного комплекса, научные сотрудники.
Тематические разделы
Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС
- Устройства для установки бирок и мечения животных.
- Стойловое оборудование.
- Станки и ванны для обработки копыт.
- Оборудование для выращивания птицы.
- Выводные шкафы и инкубационные системы.
- Поилки и емкости для питья.
- Техника для кормления.
- Ограждения кормового стола.
- Электропастухи.
- Кормораздатчики.
- Доильное оборудование, установки.
Оборудование для кормопроизводства. Корма
- Комбикормовые мини-заводы и мобильные заводы по производству кормов.
- Мукомольные и мельничные агрегаты.
- Молотковые дробилки для зерна.
- Бункеры для смешивания, дозирования, гранулирования.
- Гранулятор для комбикорма (мини-грануляторы).
- Кормоприготовители.
- Корма и компоненты кормов.
- Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока.
Ветеринарные препараты и инструменты
- Фармацевтические и ветеринарные препараты.
- Вакцины.
- Витаминно-минеральные комплексные препараты.
- Пробиотики.
- Антистрессовые и иммуностимулирующие препараты.
- Ветеринарные инструменты.
Генетика и племенное дело
Будем рады видеть всех желающих!
Контакты:
Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14
Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/krymagrofarm/
Instagram: @expocrimea
Facebook: @expocrimea
Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам: 8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90
Email: info@expocrimea.com