«Грибная радуга» нарастила урожайность

Отечественные шампиньоны пришлись по вкусу россиянам «Грибная радуга»



«Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова вышла на проектную мощность и увеличила урожайность шампиньонов более чем на треть по сравнению с 2020 годом







Курская «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова отчиталась по итогам работы за прошлый год. Компания вышла на проектную мощность, вырастила 27 тыс. т свежих шампиньонов и увеличила урожайность более чем на треть по сравнению с 2020 годом. Курский агрокомплекс лидирует на отечественном грибном рынке, который идет вперед семимильными шагами. Культивируемые грибы наших производителей пришлись по вкусу россиянам, их год от года становится все больше.







Грибоводство по-нашему



В прошлом году в России выращен рекордный урожай культивируемых грибов, по оценкам Минсельхоза — на 16% больше, чем в 2020 году. С большим отрывом в грибной корзине лидируют шампиньоны. Как подсчитали отраслевые эксперты, шампиньонов собрано 118 тыс. т, урожай вешенок составил 6 тыс. т, на долю шиитаке и других редких грибов пришлось еще 500 т. Лидерство на грибном рынке сохраняет курская компания Александра Удодова и Олега Логвинова. «Грибная радуга» в прошлом году запустила четвертую производственную очередь и вышла на проектную мощность. В проект за последние два года вложено 4,5 млрд руб., а общий объем инвестиций составил более 10 млрд руб.



В последние годы отечественная грибная отрасль стала примером динамичного развития, аналитики заговорили о грибном буме. Но так было далеко не всегда. Еще 7-8 лет назад девять из десяти шампиньонов на российских прилавках были импортными, на рынке безраздельно господствовали польские шампиньоны. Сложная логистика приводила к тому, что грибы были недешевыми и далеко не всегда свежими и вкусными. Отечественное грибоводство было слабым, не могло конкурировать с импортом, плелось в хвосте рынка. К примеру, в 2013 году российские хозяйства вырастили около 8 тыс. т культивируемых грибов, сейчас такой объем выращивает за три-четыре месяца одна компания Александра Удодова и Олега Логвинова.



Российский грибной бум был запущен государственной политикой импортозамещения. После 2014 года в качестве ответных мер на санкции был запрещен ввоз в Россию грибов из ряда западных стран, в том числе из Польши. Благоприятными условиями наши грибоводы воспользовались сполна: в отрасль потекли инвестиции, началось строительство современных тепличных комплексов и, как результат, рост урожайности на порядок за несколько лет. По оценкам экспертов, сегодня доля импортных шампиньонов на нашем рынке не превышает 15%, в основном это белорусская продукция. Наиболее продвинутые российские грибные компании уже начали осваивать внешние рынки. В абсолютных цифрах это пока немного, но динамика роста зашкаливает. По данным таможенной статистики, в 2018 году на экспорт ушло всего 73 т грибов, а в 2021-м — уже 5 тыс. т. В конце 2020 года поставки шампиньонов в Казахстан и Киргизию начала курская компания Александра Удодова и Олега Логвинова. Тем не менее в «Грибной радуге» главной задачей на ближайшие годы считают насыщение растущего внутреннего рынка.







Наука побеждать



История быстрого успеха грибного проекта бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова, возможно, войдет в учебники как пример правильной стратегии завоевания быстрорастущего рынка. Не жалеть средств, использовать последние технологические достижения, не зависеть от импортных и сторонних поставок, выстроить собственную систему обучения кадров. Это азбука успеха от курских грибоводов. В 2016 году на пустом поле недалеко от Курска бизнесмены приступили к строительству тепличного комплекса. Летом следующего года первые шампиньоны от «Грибной радуги» уже поступили на рынок, а в 2018 году компания стала лидером по урожайности и объему выручки.



На сегодняшний день в грибной проект Александра Удодова и Олега Логвинова инвестировано более 10 млрд руб. В первую очередь инвестиции были направлены на закупку передовых умных голландских технологий. Это позволило «Грибной радуге» создать современное автоматизированное биопроизводство непрерывного цикла. Курские шампиньоны растут в специальных камерах, в каждой из которых поддерживается автономный микроклимат. Практически все необходимое для выращивания шампиньонов компания производит самостоятельно. В первую очередь это компост и покровная почва. Упаковочная тара для доставки грибов в свежем виде также своя. Покровная почва, или покровка, как называют ее аграрии, до сих пор в России является дефицитным сырьем, зачастую сельхозпредприятия вынуждены закупать ее за границей. Обеспечив собственные потребности, «Грибная радуга» начала отгрузку покровки на внутренний рынок.







На конечный результат — вкусный, красивый и здоровый шампиньон — в компании Александра Удодова и Олега Логвинова работают 1400 человек. Они обеспечены хорошим социальным пакетом и зарплатой выше чем в среднем по региону. К примеру, опытные сборщики, передовики производства получают в месяц по 70-80 тыс. руб. В «Грибной радуге» уверены в перспективах отечественного грибного рынка, в ближайшие годы он может увеличиться еще вдвое. Покупателям, разумеется, это будет только на руку: чем больше грибов, тем они доступнее по цене.

