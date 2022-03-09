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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Август» автоматизирует производство средств защиты растений для личных и подсобных хозяйств

Партнёрский материал

«Август» автоматизирует производство средств защиты растений для личных и подсобных хозяйств
АО Фирма «Август»
«Август» автоматизирует производство средств защиты растений для личных и подсобных хозяйств
АО Фирма «Август»

В филиале фирмы «Август», на Вурнарском заводе смесевых препаратов, где в том числе выпускаются препараты для дачников, садоводов и огородников, продолжается модернизация оборудования. В феврале 2022 года на предприятии была установлена новая автоматизированная фасовочная линия средств защиты растений для личных и подсобных хозяйств. Она позволит увеличить скорость розлива с 400 до 1200 единиц продукции в час

Фасовочная линия предназначена для розлива имеющих жидкую форму препаратов в четыре типа тары (флаконы и банки объемом от 250 до 1000 мл).  Механизм новой линии функционирует следующим образом. Сначала пустая тара с накопительного стола автоматически поступает в блок розлива, где осуществляется фасовка. В машине для розлива предусмотрены два откатных блока — отдельный для фасовки гербицидов и отдельный для фунгицидов и инсектицидов.

Далее продукция по конвейерной ленте уходит в блок закрутки, куда происходит подача крышки, и расфасованный препарат закрывается. Закрученные флакон или банка взвешиваются, и, если при этом обнаруживаются отклонения от нормы, они отбраковываются. Также автоматизированы процессы пломбировки флаконов и банок, нанесения этикеток и цифровой маркировки.

Рабочий на линии раскладывает полностью готовую и упакованную продукцию с накопительного стола в гофроящики. Это практически единственный момент, где на линии требуется ручной труд. Заклеивается коробка уже автоматически, следом на нее наносятся этикетка и маркировка.

На фасовочной линии, функционировавшей ранее, укупорка флаконов и банок осуществлялась сотрудниками завода с помощью ручной пневмодрели. Взвешивание расфасованного препарата и перемещение упакованной продукции в машину для нанесения этикеток также выполнялось персоналом, равно как и заклейка гофроящиков с партиями препарата. Таким образом, с помощью новой линии минимизируется ручной труд и необходимость контроля за ним. Вместе с тем повышается безопасность производства в целом, так как возможность непосредственного контакта сотрудников с препаратами исключается: блок розлива на линии является закрытым. Кроме того, автоматизация позволит увеличить скорость розлива с 400 до 1200 единиц продукции в час.

На новой линии уже расфасована первая партия продукции, которая была отправлена на экспорт. В настоящий момент процесс наладки оборудования перед полноценным запуском подходит к завершающему этапу.

АО Фирма «Август» 

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