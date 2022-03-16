«Август» расширяет ассортимент средств защиты растений в современных препаративных формах

АО Фирма «Август»

Приоритетным направлением работы компании «Август», ведущего российского производителя средств защиты растений, является создание продуктов в инновационных препаративных формах

Благодаря современным формуляциям максимально раскрывается потенциал действующих веществ, что, в свою очередь, дает возможность снижать их количество и нагрузку на окружающую среду. Так, препаративная форма масляной дисперсии позволяет получить жидкие формы гидролитически нестабильных веществ, а также улучшить проникновение активных компонентов через восковой слой листа. В 2021 году «Август» выпустил два новых препарата в форме масляной дисперсии — инсектицид широкого спектра действия «Стилет» и гербицид для кукурузы «Фултайм».



Масляная дисперсия — одна из современных препаративных форм химических средств защиты растений (ХСЗР), которая представляет собой стабильную суспензию вещества или группы веществ в органическом разбавителе. При применении масляные дисперсии смешиваются с водой, что технологически значительно проще и безопаснее, чем разведение порошкообразного продукта. В «Августе» разработана собственная технология производства масляной дисперсии, чтобы российские аграрии могли получить наибольшую отдачу от ряда активных компонентов пестицидов.



«Главное преимущество масляной дисперсии — возможность наконец перевести в жидкую форму те действующие вещества, которые ранее рецептурировались только в твердых препаративных формах, — рассказывает начальник департамента разработки препаративных форм «Августа» Лариса Елиневская. — Это, например, сульфонилмочевины — крайне необходимые аграриям гербициды, манкоцеб, ципродинил, ряд биопестицидов и множество других веществ. При применении масляные дисперсии практически не образуют мелких капель, поэтому опрыскивание происходит с минимальным сносом препарата мимо обрабатываемых объектов. При приготовлении рабочих растворов масляные дисперсии образуют мелкодисперсные эмульсии с медианным размером частиц не выше 2 мкм: такие растворы стабильны, однородны и создают на листе хорошее покрытие. Наличие масла в рецептуре обеспечивает повышенную прилипаемость и растекаемость препарата по листу, а также его дождестойкость».



Кроме того, подчеркивают эксперты «Августа», при прочих равных условиях препаративная форма масляной дисперсии позволяет наиболее полно реализовать потенциал активных компонентов, поскольку масло служит проводником действующего вещества через восковый слой листа и помогает препарату попасть в глубокие слои растения (это свойство наиболее полно проявляется с липофильными действующими веществами). Ввиду того что эффективность продукта меньше зависит от погоды, защита сельскохозяйственных культур длится дольше и требует меньшего числа обработок, а высоких урожаев удается достичь, минимизируя воздействие на природу.



К факторам, из-за которых препаративная форма масляной дисперсии не всегда является оптимальной, относятся склонность таких препаратов к расслаиванию с появлением концентрационного градиента (необходимо тщательное перемешивание), сложность их использования в баковых смесях, относительная дороговизна вспомогательных компонентов и их возможное влияние на обрабатываемый объект (так, масла в составе дисперсии, если ее применять при протравливании семян, способны замедлить их прорастание). Тем не менее благодаря преимуществам, которыми обладают масляные дисперсии, разработки новых препаратов в данной форме в мире продолжаются, причем по каждой из групп пестицидов. На сегодняшний день годовые объемы реализации ХСЗР в этой препаративной форме в целом не превышают 5% мировых продаж пестицидов. Максимальная доля — 7% — приходится на гербициды (для сравнения, в виде масляной дисперсии выпускается всего 3% инсектицидов и 1,5% фунгицидов).



Стоит отметить, что научным центром компании «Август» впервые в России были разработаны основы технологии производства масляных формуляций, таких как масляные дисперсии и масляный концентрат эмульсии, а также наноразмерных ХСЗР, таких как концентраты микроэмульсий и концентраты наноэмульсий. Необходимость разработки новых видов средств защиты растений обусловлена не только потребностью в полноценном раскрытии свойств активных компонентов и их сочетаний, но и мировыми тенденциями по сокращению пестицидной нагрузки в АПК, снижению фитотоксичности ХСЗР и защите окружающей среды в целом.

