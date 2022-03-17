«МегаМикс»: новые возможности для новых проектов

«МегаМикс»

Приобретение нового актива — агрохолдинга в Чебоксарах — стало для компании «МегаМикс», производителя кормовых премиксов, отправной точкой для реализации масштабного проекта. Холдинг объединил все производственные звенья, начиная с выращивания зерновых для производства кормов и заканчивая продажами мяса птицы, выращенной на этих кормах, под собственным брендом в сети собственных магазинов

О расширении активов

В декабре 2021 года группа «МегаМикс» завершила сделку по приобретению чувашского агрохолдинга (в прошлом — предприятия «Юрма»). Эта сделка значительно расширила активы «МегаМикса» и предоставила дополнительные возможности.



В собственность группы перешли сельскохозяйственные угодья под зерновые, комбикормовый завод с элеватором, птичники с цехами и оборудованием, инкубатор, завод по производству полуфабрикатов и сеть торговых точек.



Приобретение именно птицеводческого предприятия, по словам генерального директора «МегаМикса» Василия Фризена, стало логичным продолжением стратегии компании по вертикальной интеграции. За более чем 20-летнюю историю ГК «МегаМикс» приобрела специализацию и стала экспертом в области кормления сельскохозяйственной птицы, а доля на внутреннем рынке премиксов для бройлеров компании «МегаМикс» оценивается в 38% (общая доля рынка премиксов — в 32%).



Генеральный директор «МегаМикса» Василий Фризен:



— Мы в 2021 году стали полноправными птицеводами — наша компания завершила сделку по приобретению птицеводческого агрохолдинга с производственной мощностью более 50 тыс. т мяса. Фактически во всех процессах, от выращивания зерновых до продажи мяса в собственных магазинах, вся кормовая цепочка по праву принадлежит нам.



Приобретение значительное, масштабное, как и планы по его дальнейшему использованию в общей концепции развития группы компаний.



Вхождение в состав компании птицеводческого холдинга позволит повышать точность и эффективность характеристик продукции и рекомендаций по кормлению. Вместе с этим приобретением «МегаМикс» получил возможность тестировать корма собственного изготовления в более масштабных условиях коммерческого производства. Это позволит предоставлять клиентам компании наиболее полную и актуальную картину о продукции.



CHUVA — новый бренд мясной продукции



Объемы производства мяса птицы на птицеводческих предприятиях холдинга составляют свыше 50 тыс. т в год. Став новым собственником агрохолдинга в Чувашии, компания запустила процесс ребрендинга.



Имя, под которым теперь продается продукция крупнейшего чувашского производителя мяса птицы, — CHUVA. Его разрабатывали, основываясь на истории и традициях Чувашской республики. Национальные корни здесь прослеживаются во всем — начиная от названия и его созвучия с названием республики, заканчивая цветами и мотивами, которые используются в логотипе.



Колористика, которая использована в новом облике продукции, подобрана символично. Голубой, белый, зеленый олицетворяют постулаты обновленного производства: свежесть, натуральность и экологичность, красный — традиционный цвет для национальных мотивов, желтый — ведущий символ в традиционной чувашской вышивке — солнце, расшифровывается как «источник жизни».



Так бренд CHUVA получил крепкую привязку к месту своего происхождения — Чувашии с ее самобытностью, богатой историей и культурой. Для местных потребителей он будет олицетворять продукт, произведенный на своей земле, а за пределами региона — презентовать жителям России не просто новую продукцию, а новую продукцию, из указанного, особого региона происхождения, заслуживающего внимания.



Ориентир — на потребителя



Птицефабрика находится в окрестностях столицы Чувашии — города Чебоксары. Производя более 50 тыс. т мяса кур в год, она на 75% удовлетворяет потребности региона в этом продукте. Бренд и сеть магазинов CHUVA сохранят основной ориентир на местного потребителя. Однако воплощаются и планы по расширению рынков сбыта, продукция уверенно представлена на рынках Москвы и республики Татарстан в основных продуктовых ретейлах.



Покупателям CHUVA предложит не только привычную продукцию — разделанную и целую птицу и полуфабрикаты, но и выведет на рынок целый ряд новых, разработанных специально для этого бренда продуктов. На сегодняшний день на производстве уже выпускается около 200 единиц товарной продукции.



Пятьдесят тысяч тонн мяса птицы в год — это стартовый показатель, от которого пойдет дальнейшее развитие производства. ГК «МегаМикс» рассчитывает с 2022 по 2025 год, постепенно наращивая объемы выпуска продукции, увеличить их более чем на 50%. Чтобы достигнуть этой цели, холдинг будет увеличивать площади для выращивания птицы и производить модернизацию имеющегося на производстве в Чувашии оборудования. Следуя современным стандартам производства, здесь будут внедрять автоматизированные системы и цифровые технологии.



Инкубационное яйцо — курс на самообеспечение



Среди существующих активов агрохолдинга уже есть инкубатор, и направление также будет расширяться в соответствии с планом увеличения производства собственного инкубационного яйца. Способствует этому и курс на импортозамещение, рекомендованный государством.



Проект включает в себя строительство репродуктора второго порядка с корпусами ремонтного молодняка и родительского стада.



Заместитель генерального директора по развитию и совладелец компании Арсений Власов:



— Мы закупаем 11 млн инкубационных яиц в год из-за рубежа, а теперь мы сможем полностью выйти на самообеспечение. Часть инкубационного яйца будет использована для наших собственных нужд, а остальное инкубационное яйцо пойдет на реализацию на рынке.



Так на птицеводческом агрохолдинге смогут уже полностью контролировать качество на всех этапах выращивания птицы, повысить биологическую безопасность предприятия и преодолеть зависимость от внешних факторов.

