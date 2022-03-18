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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Алабуга» запускает отбор на финансирование проектов на сумму 50 миллиардов рублей

Партнёрский материал

«Алабуга» запускает отбор на финансирование проектов на сумму 50 миллиардов рублей
«Алабуга» запускает отбор на финансирование проектов на сумму 50 миллиардов рублей

Несколько компаний уже получили финансирование на общезаводскую инфраструктуру и строительство производственных помещений в размере 50% от стоимости капитальных затрат

Особая экономическая зона «Алабуга» — это ряд промышленных площадок с эффективными льготами и инфраструктурой мирового уровня. 

Крупнейшие бренды пищевой и сельскохозяйственной отрасли доверяют свой бизнес «Алабуге»: 

  • «Август» инвестировал 4,5 млрд рублей;

  • IGS agro (производство шампиньонов) — 1,5 млрд;

  • Saria (производство мясокостной муки и технических жиров) — 5,6 млрд.

По словам генерального директора завода-резидента «Август-Алабуга» Владимира Алина, «Алабуга» — это надежный партнер, на которого можно положиться. 

Однако, по мнению эксперта, коммерческого директора «Инко-Тэк Агро» Айрата Салимова, финансирование пищевых и сельскохозяйственных проектов действительно создаст конкурентные преимущества на территории «Алабуги» в сравнении другими ОЭЗ, потому что многие проекты могут перейти в «Алабугу».

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