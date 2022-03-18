«Алабуга» запускает отбор на финансирование проектов на сумму 50 миллиардов рублей

Несколько компаний уже получили финансирование на общезаводскую инфраструктуру и строительство производственных помещений в размере 50% от стоимости капитальных затрат

Особая экономическая зона «Алабуга» — это ряд промышленных площадок с эффективными льготами и инфраструктурой мирового уровня.



Крупнейшие бренды пищевой и сельскохозяйственной отрасли доверяют свой бизнес «Алабуге»:



«Август» инвестировал 4,5 млрд рублей;



IGS agro (производство шампиньонов) — 1,5 млрд;



Saria (производство мясокостной муки и технических жиров) — 5,6 млрд.



По словам генерального директора завода-резидента «Август-Алабуга» Владимира Алина, «Алабуга» — это надежный партнер, на которого можно положиться.



Однако, по мнению эксперта, коммерческого директора «Инко-Тэк Агро» Айрата Салимова, финансирование пищевых и сельскохозяйственных проектов действительно создаст конкурентные преимущества на территории «Алабуги» в сравнении другими ОЭЗ, потому что многие проекты могут перейти в «Алабугу».

