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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Приглашаем на Всероссийский зерновой форум

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Приглашаем на Всероссийский зерновой форум
Всероссийский зерновой форум
Приглашаем на Всероссийский зерновой форум
Всероссийский зерновой форум

Союз экспортеров зерна при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации организует Всероссийский зерновой форум, который пройдет 26-28 мая 2022 года в отеле Radisson Collection в г. Сочи

Тема пленарного заседания Форума: «Продовольственная безопасность России в контексте вызовов мирового рынка». 

В ходе него будут обсуждены актуальные вопросы функционирования и регулирования отечественного зернового рынка в условиях мировой волатильности, санкционных и финансовых ограничений и глобальной продовольственной инфляции.

Специальными гостями пленарного заседания станут руководящие сотрудники Минсельхоза, ответственные за регулирование продовольственных рынков, развитие растениеводства и переработки сельхозкультур. 

Во время семинаров участники Форума смогут обсудить предварительные итоги уходящего и прогнозы наступающего 2022/23 сельскохозяйственного года, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и торговые стратегии в условиях действующих ограничений на экспорт зерна и других культур. 

«Всероссийский зерновой форум задуман как новая коммуникационная площадка экосистемы зернового рынка, — прокомментировал событие председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Мы опираемся на интерес и успешный опыт проведения наших стратегических сессий и рассчитываем, что новое мероприятие станет площадкой для дискуссии и обмена мнениями не только экспортеров зерна и представителей регулятора отрасли, но и владельцев и руководителей крупнейших агрохолдингов страны, инфраструктурных, стивидорных и логистических компаний, представителей финансового сектора и других участников рынка».

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заинтересовано в создании профессиональной дискуссионной площадки с ключевыми участниками зернового рынка. Современные реалии требуют совместных усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны и укрепления ее позиций на мировом рынке. Только в конструктивном диалоге можно выработать эффективные решения для достижения этих целей в условиях противостояния глобальным вызовам, — прокомментировала новость о проведении Форума первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. — Нам понравился опыт открытого диалога с ведущими экспортерами зерна и представителями ключевых инфраструктурных компаний в ходе стратегических сессий Союза экспортеров зерна. Мы готовы обсуждать актуальные вопросы регулирования отрасли в расширенном составе, пригласив сельхозтоваропроизводителей, зерновых трейдеров, представителей логистических и других компаний».

Мероприятие будет проводиться в живом формате, с соблюдением всех необходимых санитарных норм и ограничений, действующих на территории Краснодарского края Российской Федерации на момент проведения. 

Подать заявку на участие можно на сайте Форума: http://forum2022.rusgrain.org/

Всероссийский зерновой форум 

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