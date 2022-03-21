Приглашаем на Всероссийский зерновой форум

Всероссийский зерновой форум

Союз экспортеров зерна при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации организует Всероссийский зерновой форум, который пройдет 26-28 мая 2022 года в отеле Radisson Collection в г. Сочи

Тема пленарного заседания Форума: «Продовольственная безопасность России в контексте вызовов мирового рынка».



В ходе него будут обсуждены актуальные вопросы функционирования и регулирования отечественного зернового рынка в условиях мировой волатильности, санкционных и финансовых ограничений и глобальной продовольственной инфляции.



Специальными гостями пленарного заседания станут руководящие сотрудники Минсельхоза, ответственные за регулирование продовольственных рынков, развитие растениеводства и переработки сельхозкультур.



Во время семинаров участники Форума смогут обсудить предварительные итоги уходящего и прогнозы наступающего 2022/23 сельскохозяйственного года, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и торговые стратегии в условиях действующих ограничений на экспорт зерна и других культур.



«Всероссийский зерновой форум задуман как новая коммуникационная площадка экосистемы зернового рынка, — прокомментировал событие председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Мы опираемся на интерес и успешный опыт проведения наших стратегических сессий и рассчитываем, что новое мероприятие станет площадкой для дискуссии и обмена мнениями не только экспортеров зерна и представителей регулятора отрасли, но и владельцев и руководителей крупнейших агрохолдингов страны, инфраструктурных, стивидорных и логистических компаний, представителей финансового сектора и других участников рынка».



«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заинтересовано в создании профессиональной дискуссионной площадки с ключевыми участниками зернового рынка. Современные реалии требуют совместных усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны и укрепления ее позиций на мировом рынке. Только в конструктивном диалоге можно выработать эффективные решения для достижения этих целей в условиях противостояния глобальным вызовам, — прокомментировала новость о проведении Форума первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. — Нам понравился опыт открытого диалога с ведущими экспортерами зерна и представителями ключевых инфраструктурных компаний в ходе стратегических сессий Союза экспортеров зерна. Мы готовы обсуждать актуальные вопросы регулирования отрасли в расширенном составе, пригласив сельхозтоваропроизводителей, зерновых трейдеров, представителей логистических и других компаний».



Мероприятие будет проводиться в живом формате, с соблюдением всех необходимых санитарных норм и ограничений, действующих на территории Краснодарского края Российской Федерации на момент проведения.



Подать заявку на участие можно на сайте Форума: http://forum2022.rusgrain.org/

