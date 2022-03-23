Высокий потенциал и перспективы роста: итоги выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» и саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции»

«Асти Групп»

15-17 марта 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла ежегодная выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV» и саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». Организатором мероприятия выступила выставочная компания «Асти Групп»

Одно из крупнейших в отрасли мероприятий стало площадкой для эффективного профессионального диалога участников рынка: производителей, поставщиков, сервисных компаний и представителей государственных органов, столкнувшихся в период происходящих глобальных перемен с проблемами и задачами нового масштаба. Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, выставка по-прежнему привлекает новых участников: 70% экспонентов присутствовали на мероприятии впервые.



Старт деловой программе дал саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». Он открылся 15 марта пленарным заседанием, посвященным глобальной ситуации на рынке мяса. Модератором выступил генеральный директор медиа-холдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов. Ведущие игроки индустрии обсудили актуальную ситуацию на рынке производства говядины, будущее птицеводства, маркетинг мясных продуктов, варианты адаптации к новым условиям работы в свиноводстве, а также потребительские предпочтения и факторы, определяющие ситуацию на продовольственном рынке. Помимо этого, были рассмотрены перспективы нового сезона рынка зерна и актуальные проблемы, связанные с логистикой.



В первый день саммита также состоялась панельная дискуссия, посвященная экспортным прогнозам. Ее модератором выступила главный редактор портала «Агроинвестор» Татьяна Кулистикова. Участники обсудили главные экспортные рынки продукции АПК в новых экономических условиях, прогнозы экспорта и поддержку участников ВЭД со стороны банков, не попавших под санкции.



На сессии «Цифровизация АПК: задачи, перспективы, решения», партнером которой выступила компания КРОК, обсуждали строительство цифровой экосистемы на предприятиях АПК, современные решения и опыт внедрения цифровых систем управления на примере ведущих предприятий отрасли. Представители компаний поделились своим видением развития цифровых процессов, а также успешными проектами внедрения автоматизированных систем нового поколения.



Второй день саммита открылся сессией, организованной Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ). Участники подробно рассмотрели планы и перспективы развития индустрии переработки индейки в России, а также проблемы и задачи, связанные с основными положениями ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».



В этот же день прошел ряд отраслевых встреч. На сессии по свиноводству затронули вопросы конвертации высокого генетического потенциала в дополнительную прибыль и планы снижения себестоимости производства. На сессии по птицеводству обсудили также технологии производства кормов и современные возможности переработки побочного птицесырья для пищевых целей.



Третий день саммита был посвящен одной из самых актуальных тем — законодательному обеспечению развития непрерывной холодильной цепи оборота скоропортящейся продукции в Российской Федерации (НХЦ РФ). Модератором выступил президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв. На сессии, организованной АСОРПС, был рассмотрен целый ряд сложных и важных в новых условиях вопросов. В частности, хранение мясной продукции в оптовой и розничной сети, использование непрерывной холодильной цепи как основы для сохранения качества и обеспечении безопасности пищевой продукции, роль РЖД в формировании НХЦ в России, требования к подвижному составу, формирование единой системы контроля условий транспортировки скоропортящихся грузов и другие важные вопросы.







Подведомственные учреждения Россельхознадзора, представленные на выставке единым стендом, организовали в рамках деловой программы несколько отдельных сессий. Их участники обсудили новое законодательство в сфере обращения кормовых добавок, меры контроля остаточного содержания пестицидов в кормах. В рамках круглого стола «Развитие птицеводства и животноводства в контексте безопасности и качества продукции, здоровья сельскохозяйственных животных и экспортного потенциала Российской Федерации» была представлена эпизоотическая ситуация по экономически значимым и особо опасным болезням, рассмотрены вопросы вакцинопрофилактики заболеваний и проблемы антибиотикорезистентности в промышленном свиноводстве.



На экспозиционной части выставки можно было познакомиться с компаниями из Белоруссии, Польши, России, Таиланда, Турции, Узбекистана, Чехии. Также она включила в себя объединенные стенды, организованные региональными центрами поддержки экспорта, которые представили стратегические предприятия Липецкой, Тульской областей и Ставропольского края. Экспоненты презентовали как новые технологические проекты, так и проверенные на практике решения.



Ярким акцентом трехдневного мероприятия стал дегустационный конкурс «Лучший традиционный продукт». Он выявил компании, открывающие и реализующие новые возможности для продвижения продукции российских производителей. Участие в конкурсе приняли такие торговые марки, как «Окраина», «Ржевское подворье», «Индилайт», «Озерки». Перед экспертным жюри была поставлена нелегкая задача — определить лучших из лучших. По итогам конкурса прошла церемония награждения, высшую оценку качества получили ГК «Дамате», «Новые Фермы», «Новые утиные фермы», МПЗ «Богородский», «Дантон-Птицепром».



Выставочная компания «Асти Групп» уже анонсировала даты следующего мероприятия.



В 2023 году выставка и саммит будут проведены в период с 30 мая по 1 июня. До встречи в МВЦ «Крокус Экспо»!

