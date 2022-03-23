Рекордный год для LEMKEN. Взята планка объема продаж в 400 млн евро

LEMKEN

Компания LEMKEN, специализирующаяся на профессиональном растениеводстве, закончила минувший финансовый год с ощутимым приростом оборота на 22%. 446 млн евро — это рекордное достижение нашего семейного предприятия, которому насчитывается уже 242 года. Новый год также начался удачно, принеся большой портфель заказов

«Мы очень горды этим результатом и благодарны всем нашим сотрудникам за их выдающиеся старания», — говорят учредительница Никола Лeмкен и исполнительный директор Энтони ван дер Лей. Объем поступивших заказов превысил все ожидания. Высокие закупочные цены выгодны большинству фермеров и подрядчиков, что позволяет им инвестировать в современную профессиональную сельскохозяйственную технику. В данной позитивной ситуации особые трудности были связаны с ограничениями вследствие мероприятий по борьбе с коронавирусом, отягощенными сложностями в приобретении материалов и ростом заготовительных расходов, но благодаря отличной командной работе нашими совместными усилиями они были преодолены. Это позволило сохранить на оптимальном уровне объемы производства в течение всего года и отгрузить практически всю заказанную технику. Общая численность занятого в разных странах мира персонала компании выросла до 1697 человек.



Особенно хорошо развивался бизнес у нашей еще юной дочерней компании Steketee. Под этой маркой предлагаются механические пропашные машины, способные при помощи камеры распознавать отдельные растения, что рациональным образом помогает экономить средства защиты растений.







В этих сложных условиях рынок Германии упрочил свои лидерские позиции. За счет хороших объемов продаж рядовых сеялок было компенсировано выпадение направления полевых опрыскивателей. Благодаря хорошим тенденциям практически на всех зарубежных рынках доля экспорта выросла до 81%. Особенно выдающиеся показатели роста продемонстрировали, в частности, рынки за океаном — Канада, США, Океания и Южная Африка. В прошлом году мы открыли собственный пункт сбыта и сервисного обслуживания в США вблизи города Де-Мойн, что позволит лучше реагировать на растущий спрос.



Что касается текущего, 2022 года, мы, как компания, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной техники, с одной стороны страдаем от войны в Украины не только в экономическом плане, но и, учитывая наши многолетние связи с этим важным аграрным рынком, прежде всего в человеческом и надеемся на максимально быстрое окончание этого конфликта. С другой стороны, хороший объем заказов от всех остальных рынков сбыта, все еще подталкиваемый высокими закупочными ценами на сельхозпродукцию, дает шанс, что нам удастся смягчить этот риск и сохранить численность сотрудников на производственных площадках. Исходя из этого, компания LEMKEN рассчитывает на постоянно высокий уровень продаж.



В 2022 году компания LEMKEN будет продолжать свою программу модернизации на основном предприятии в Альпене, которая позволит выполнять производственные и сборочные операции на самом современном уровне, гибко приспосабливая их к меняющимся условиям. Для удовлетворения высокого спроса предусмотрено масштабное расширение сборочного предприятия в Харене, успешно переоборудованного в 2021 году под рядовые сеялки, что даст нам возможность обеспечить производство большого количества новых запланированных моделей. Для машин Steketee наше семейное предприятие строит в Южной Голландии абсолютно новый завод с передовыми технологиями, открытие которого назначено на III квартал 2023 года.



В 2022 году на рынок выйдет новая короткая дисковая борона Heliodor с распределителем для жидкого навоза, а с лета — лаповый культиватор Karat 10 с дисковыми предплужниками. В области пропашной техники LEMKEN и Steketee представят автоматическую пропашную машину для внутрирядной прополки IC-Weeder в версии с искусственным интеллектом. Новинка — комбинированный очень экономичный ленточный опрыскиватель к пропашной машине. К осеннему сезону появится Solitair DT в виде прицепной почвообрабатывающей комбинации полностью новой конструкции. Также большой интерес представляет исследовательский проект по углеродному земледелию, в рамках которого компания LEMKEN совместно с Центром агроландшафтных исследований Ассоциации Лейбница разрабатывает плуг, способный на продолжительное время отправлять CO2 в глубокие слои грунта, не уменьшая при этом содержание гумуса в пахотном горизонте. Совсем недавно компания LEMKEN представила концепцию разработки автономного использования орудий, целью которого является обеспечение и оптимизация процесса управления навесным орудием при помощи системы контроля датчиков и системы видеонаблюдения.

