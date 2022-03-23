«Штрубе Рус»: лучшие семеноводческие практики будут доступны российским сельхозтоваропроизводителям

«Штрубе Рус»

В марте в рамках международной выставки инновационных технологий и перспективных разработок в сфере АПК «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК — 2022» руководитель компании «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов представил позицию ведущего европейского производителя семеноводческой продукции относительно перспектив работы на российском рынке

В своем выступлении он подчеркнул, что российский и европейский сельскохозяйственные рынки в настоящее время столкнулись с непростыми вызовами. Комплекс санкционных мер, несомненно, оказывает негативное влияние на работу агропроизводителей как в России, так и в ЕС. За годы совместной работы между странами были налажены тесные партнерские связи, поэтому их нарушение может привести к негативным последствиям для всех участников сложившихся бизнес-отношений.



Пеер Ефтимов отметил, что компания «Штрубе Рус» традиционно представляет в России лучшие международные семеноводческие практики. «Наши семена сахарной свеклы, подсолнечника, сои, кукурузы традиционно демонстрируют высокие результаты в практике российских растениеводов, — сообщил он. — Мы надеемся и в дальнейшем эффективно сотрудничать с производителями сельхозпродукции, несмотря на имеющиеся сложности». В частности, в настоящее время затруднены привычные логистические схемы, но со временем, уверен он, в этой области также будут найдены взаимоприемлемые решения. «В текущей ситуации, несмотря на экономическое давление, необходимо не останавливаться и искать новые пути, чтобы обеспечить аграриев посевным материалом, не потеряв в качестве и результатах»



Комментируя ценовую политику компании, Пеер Ефтимов подчеркнул, что «Штрубе Рус» не повышает стоимость своей продукции. «Однако цена семян все еще определяется, в том числе курсом валюты закупки. В связи с этим цена для фермеров и агрохолдингов сейчас неизбежно увеличивается», — прокомментировал он. Но с окончанием периода высокой экономической турбулентности, по его мнению, можно прогнозировать стабилизацию общей ситуации на рынке растениеводческой продукции.

