«МегаМикс»

Компания «МегаМикс» представляет рынку высококачественные продукты

Проблема дефицита белка остается весьма важной и острой не только в кормлении животных, но и в питании человека. На кормовом рынке существует множество протеиновых продуктов, но вопрос соотношения цены и качества остается открытым. Высокое качество любого товара не может быть дешевым, особенно если речь идет об источнике белка. Именно это нужно учитывать при выборе того или иного продукта. К сожалению, многие совершают большую ошибку, в первую очередь отдавая предпочтение низкой цене и только потом качеству.



Есть достаточно известная фраза «Кормить хорошо — дорого, а кормить плохо — разоренье!». Экономия на качестве часто приводит к потере продуктивности животных, численности поголовья и, как следствие, выливается в значительный экономический ущерб. Всегда нужно понимать, что заманчивая низкая цена продукта содержит в себе еще и часть заработка производителя.



Из чего же производятся протеиновые продукты? Есть концентраты с белком животного происхождения, а есть с растительной основой, которые всегда будут стоить дороже. При производстве недорогих продуктов, как правило, используются дешевые ингредиенты сомнительного качества. В составе таких белковых концентратов могут содержаться отходы кожевенного производства, мясокостная мука из падежа, мука из сырья с высокой зольностью и очень низкой степенью переваримости протеина и аминокислот. Кроме того, для стабилизации такого показателя, как сырой протеин, добавляются различные химические соединения (сульфат аммония, карбамид и пр.). А это уже граничит с фальсификацией продукта. Чтобы исключить использование низкокачественных белковых концентратов в кормлении животных, необходимо дополнительно анализировать корма на содержание хрома и истинного белка.



Проанализировав рынок и основываясь на принципах высокого качества и экономики, группа компаний «МегаМикс» разработала новые комплексные белковые продукты на растительном белке. Речь идет о кормовых концентратах для птицы и крупного рогатого скота ЭКОПРОЛАЙН POULTRY и ЭКОПРОЛАЙН RUMEN 60, серийное производство которых началось в апреле текущего года. В процессе создания концентраты для свиней и рыб.



Одной из отличительных особенностей специальной линейки белковых концентратов «МегаМикса» является высокий уровень переваримости протеина и аминокислот, а также специальные заданные свойства, направленные на поддержание здоровья животных. По сути, партнеры приобретают источник белка, а бонусом получают модификатор иммунитета для животных. Технология производства продуктов уникальна тем, что сырьевые компоненты проходят двухфазовую барогидротермическую обработку, а в процессе производства не используется мясокостная мука и отходы кожевенного производства. В результате получаются однородные, качественные и безопасные продукты с высокой степенью переваримости протеина и аминокислот (более 85 %).

