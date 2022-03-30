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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Наши технологии — к вашим услугам!

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Наши технологии — к вашим услугам!
Metalmont
Наши технологии — к вашим услугам!
Metalmont

Модернизация и инновация в Metalmont касается не только разработки решений, предлагаемых компанией, но и производственных процессов, а также технологий, используемых для производства нашего оборудования

В 2020 году с целью увеличения производственных мощностей, сокращения сроков поставки и повышения качества продукции были установлены два новых станка.

В частности, были приобретены:

  • система лазерной резки листового металла, использующая оптоволоконную технологию, которая обеспечивает скорость резки в 6-8 раз выше, чем традиционная технология CO2 (уже используемая в компании), интегрированная с системой загрузки/выгрузки и хранения листового металла, что позволяет использовать станок в автоматическом режиме 24/7;

  • современный листогибочный пресс с автоматическим регулированием угла изгиба всех заготовок в комплекте с инструментальным складом для автоматической смены пуансонов и штампов.

Оба станка оснащены операторской панелью и программным обеспечением CAM, используемых техническим отделом для дистанционного программирования, начиная с 3D CAD-проектирования продукции. Оборудование также связано с системой ERP компании в соответствии с принципами «Индустрии 4.0», что позволяет контролировать и оптимизировать этапы обработки, а также ознакомиться с производственными данными в режиме реального времени благодаря специальным информационным панелям.

Metalmont 

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