Metalmont

Модернизация и инновация в Metalmont касается не только разработки решений, предлагаемых компанией, но и производственных процессов, а также технологий, используемых для производства нашего оборудования

В 2020 году с целью увеличения производственных мощностей, сокращения сроков поставки и повышения качества продукции были установлены два новых станка.



В частности, были приобретены:



система лазерной резки листового металла, использующая оптоволоконную технологию, которая обеспечивает скорость резки в 6-8 раз выше, чем традиционная технология CO2 (уже используемая в компании), интегрированная с системой загрузки/выгрузки и хранения листового металла, что позволяет использовать станок в автоматическом режиме 24/7;



современный листогибочный пресс с автоматическим регулированием угла изгиба всех заготовок в комплекте с инструментальным складом для автоматической смены пуансонов и штампов.



Оба станка оснащены операторской панелью и программным обеспечением CAM, используемых техническим отделом для дистанционного программирования, начиная с 3D CAD-проектирования продукции. Оборудование также связано с системой ERP компании в соответствии с принципами «Индустрии 4.0», что позволяет контролировать и оптимизировать этапы обработки, а также ознакомиться с производственными данными в режиме реального времени благодаря специальным информационным панелям.

