Приглашаем на онлайн-встречу инвестклуба «Деловой России»

«Деловая Россия»

7 апреля 2022 года в 11:00 (мск) Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке журнала «Агроинвестор» проводит встречу инвестклуба «Деловой России», которая будет посвящена инвестициям в бизнес-проекты сферы пищевой промышленности и сельского хозяйства, применяющие инновационные технологии Agtech

Встреча пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Ссылка будет направлена при регистрации. Модератором встречи будет сопредседатель «Деловой России» Недорослев Сергей Георгиевич.



В последнее десятилетие усилились инновационные тренды, меняющие традиционный облик пищевой промышленности и сельского хозяйства, которые связаны:



• с внедрением технологий роботизации и искусственного интеллекта в этой сфере;



• расширением применения цифровых технологий Agtech в пищепроме и сельском хозяйстве;



• применением дронов и беспилотников в пищепроме и сельском хозяйстве;



• внедрением принципов ESG в проекты сферы сельского хозяйства и пищепрома;



• смещением добавленной стоимости в экономике в пользу технологичных компаний и новых видов услуг;



• изменением принципов организации производства и цепочек поставщиков;



• автоматизацией ключевых процессов в этой сфере.



Значительная часть перспективных венчурных трендов сформирована вокруг идей, меняющих сложившиеся рынки в агропроме. Своим видением перспектив развития ключевых рынков агропрома и опытом инвестиций в проекты данной сферы поделятся ведущие отраслевые эксперты, бизнес-ангелы, частные и институциональные инвесторы.



Цели встречи — сформировать сообщество единомышленников, разделяющих интерес к венчурным инвестициям в инновации в агропроме, обсудить перспективные инвестиционные проекты в этой области, направления развития инноваций в отрасли и тренды в смежных отраслях, найти партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов, получить обратную связь от ключевых отраслевых экспертов.

