АО Фирма «Август»

Глобального дефицита средств защиты растений (СЗР) в сельскохозяйственном сезоне 2022 года в России не прогнозируется, отмечают эксперты компании «Август», ведущего отечественного производителя пестицидов

Производственный процесс предусматривает закупку всех компонентов для формуляции препаратов обычно за 6-8 месяцев до начала сельхозработ, так что необходимый запас СЗР для сохранения урожая нынешнего года фактически уже сформирован. Кроме того, энергетический кризис в странах Евросоюза и КНР во второй половине 2021 года, повлекший за собой локальные дефициты сырья и его удорожание, стимулировал работающих в России производителей пестицидов сдвинуть закупки действующих веществ, полупродуктов и иных компонентов на более ранние сроки, что дополнительно подстраховало их.



В свою очередь, многие аграрии на фоне энергетического кризиса также приняли решение контрактоваться раньше обычного и сейчас получают СЗР по прошлогодним ценам.



«Продовольственная безопасность страны сегодня является более важным вопросом, нежели получение прибыли. Поэтому мы готовы в такое непростое время идти навстречу земледельцам. В рамках заключенных и оплаченных контрактов “Август” выполняет все свои обязательства по установленным в этих контрактах ценам, хотя, безусловно, мы частично теряем маржу. Со своей стороны, мы попросили наших партнеров оплатить заключенные кредитные контракты раньше предусмотренных договорами сроков, чтобы иметь возможность сохранить для них прежнюю стоимость препаратов. Наши партнеры, понимая ситуацию, соглашаются с этим», — рассказывает генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.



Что касается новых контрактов, то при их заключении удержать цены на пестициды на уровне начала года уже не представляется возможным. Себестоимость продуктов в значительной мере определяется курсами валют: достаточно указать, что преимущественная доля всех действующих веществ для пестицидов в мире производится на предприятиях КНР. Однако, отмечают эксперты «Августа», повышение цен на СЗР не приведет к существенному снижению их использования и серьезным угрозам урожаю в нынешнем сезоне: во-первых, многие аграрии произвели закупки раньше, чем обычно, а во-вторых, применение пестицидов окупается и при значительно более высоких ценах на них.



«Мы можем утверждать с большой долей вероятности, что глобальной нехватки СЗР в сезоне 2022 года в России ожидать не приходится. По нашей информации, крупнейшие производители и поставщики пестицидов, работающие в стране, уже ввезли и произвели для отечественного рынка значительную долю продукции к предстоящим полевым работам. При этом не исключаем, что возможны локальные дефициты, но по основной массе сельхозкультур, а также вредных объектов исходим из того, что обеспеченность препаратами будет на технологически приемлемом уровне», — комментирует Михаил Данилов.



Уход с рынка СЗР ряда американских и европейских компаний по политическим мотивам хотя и маловероятен, но стоит учитывать и такое развитие событий. В этом случае от отечественных производителей потребуется заметно повысить объемы выпускаемой продукции. У компании «Август» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь расположены три завода, где осуществляется формуляция препаратов для защиты растений. Одна из самых современных производственных площадок — предприятие «Август-Алабуга» в Республике Татарстан — была запущена летом 2019 года и еще не вышла на проектную мощность, которая составляет 50 млн л препаратов в год (более четверти всего объема российского рынка пестицидов). Завод имеет значительные резервы для увеличения производства — как для себя, так и на условиях аутсорсинга для других компаний отрасли. Сейчас «Август-Алабуга» интенсивно наращивает выпуск наиболее востребованных земледельцами продуктов. Так, в феврале 2022 года объем производства стал рекордным для площадки и превысил 2,3 млн л готовой продукции, а в марте данный показатель должен составить более 2,5 млн л.



Кроме масштабного производства готовых препаратов, в КНР на территории провинции Хубей функционирует совместное российско-китайское предприятие «Августа» Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd, специализирующееся на синтезе действующих веществ для пестицидов. В 2021 году уже были выполнены отгрузки двух активных ингредиентов для изготовления фунгицидных препаратов на заводах «Августа» в России и Республике Беларусь, а в перспективе их будет более тридцати.



«Сейчас доставка грузов из ЕС, безусловно, осложнилась, но тем не менее то, что мы ввозим из КНР через европейские порты, а также то, что мы закупаем у европейских партнеров, в основной массе продолжает отгружаться в наш адрес. Очевидно, что логистика подорожала, возникли трудности с зачислением денег в ряд европейских банков из ряда российских, но эти большей частью технические проблемы нам удается сегодня решать, — подводит итог Михаил Данилов. — К чести наших партнеров из Европы, ни одна компания не отказалась от сотрудничества с нами, ссылаясь на какие-либо санкционные или политические мотивы. Что касается наших контрагентов из Китая и Индии, думается, что такую возможность они даже и не рассматривали: эти страны поддерживают нас и на экономическом, и на политическом уровне. К тому же мы уже давно контрактуемся с КНР в юанях, а политика ее правительства сегодня направлена на дальнейшее расширение сотрудничества с Россией».

