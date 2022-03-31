Российский зерновой союз

Российский зерновой союз проведет XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)

В рамках XXIII Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.



Традиционно в раунде участвуют более 1100 представителей из 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний — операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.



Наряду с насыщенной сессионной программой участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.



Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия в раунде

вы можете получить по телефону или электронной почте:

+7 (495) 369-44-53;



e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

