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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)

Партнёрский материал

XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)
Российский зерновой союз
XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)
Российский зерновой союз

Российский зерновой союз проведет XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)

В рамках XXIII Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.

Традиционно в раунде участвуют более 1100 представителей из 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний — операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.

Наряду с насыщенной сессионной программой участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия в раунде
вы можете получить по телефону или электронной почте: 

+7 (495) 369-44-53; 

e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

Российский зерновой союз 

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