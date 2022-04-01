Гендиректор «Щелково Агрохим» представил в ОАЭ решения в области экологии

«Щелково Агрохим»

Финальным мероприятием выставки ЭКСПО-2020, которая проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, стал форум «ESG — New Digital», где выступил генеральный директор «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов. Выступление состоялось в рамках сессии по выработке стратегии продвижения решений российских компаний в области экологии

Компания «Щелково Агрохим» стала единственной в своем сегменте участницей ЭКСПО-2020. Гостям экспозиции представили инновационные решения в агробизнесе на сенсорных экранах, транслируемых на общем стенде Российского экспортного центра. Всего же на выставке в Дубае были компании из 192 стран мира.



В начале выступления глава российского агрохолдинга проинформировал присутствующих, что российские аграрии используют значительно меньше СЗР при выращивании сельхозкультур, в отличие от многих европейских и азиатских стран, — около 2 кг СЗР на гектар. «Это в четыре раза меньше, чем в Европе, и в пять раз меньше, чем в Японии. То есть Россия — очень экологически чистая страна в этом смысле», — подчеркнул докладчик.



Российский рынок СЗР, в отличие от некоторых других, например европейских, продолжает расти и будет увеличиваться примерно до 2030 года, считает Салис Каракотов. По его словам, сейчас объем рынка СЗР в России оценивается примерно в $1,6 млрд, а к 2030 году он может достигнуть $3 млрд.



Динамичный рост демонстрируют и производители СЗР. Например, объемы реализованной продукции «Щелково Агрохим» за последние 12 лет выросли в 6,5 раза!



Сегодня в портфеле предприятия насчитывается более 150 наименований СЗР. Многие продукты создаются по технологии «ЭкоПлюс», которая предполагает снижение химической нагрузки на гектар пашни по сравнению с традиционными СЗР. Научными специалистами предприятия разработаны и внедрены уникальные препаративные формы, такие как микроэмульсии, масляные дисперсии, концентраты коллоидного раствора. Все разработки нацелены на достижение максимального результата в защите культур с минимальной пестицидной нагрузкой на почву и культуру. За передовые технологии «Щелково Агрохим» ежегодно получает престижные международные награды, а спрос на продукцию среди сельхозпроизводителей растет не только в России, но и за ее пределами.

