В чем преимущества автоматизированного склада Metalmont?

Автоматизация складов напольного хранения происходит благодаря установке основных трех машин
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Робота-нивелировщика, позволяющего распределить продукт по всей поверхности склада.
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Ленточного конвейера, который позволяет сделать загрузку склада.
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Цепного конвейера, который разгружает склад.
Но главную роль в данной системе играет программное обеспечение робота-нивелировщика, позволяющее синхронно работать всему оборудованию, и его дистанционное управление.
Автоматизированный склад с использованием робота-нивелировщика Metalmont позволяет:
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хранить различные продукты в разных секциях склада, от зерна до шрота;
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полностью опустошать склад без использования автопогрузчиков;
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сохранить качества продукта и сократить затраты;
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контролировать температуру продукта в любой точке склада;
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перекачивать продукт из одной секции склада в другую;
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работать 24/7;
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дальнейшее использование склада или некоторых секций в других целях (например, хранить тракторы, комбайны или другую технику в зимний сезон)
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и многое другое.