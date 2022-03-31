В чем преимущества автоматизированного склада Metalmont?

Но главную роль в данной системе играет программное обеспечение робота-нивелировщика, позволяющее синхронно работать всему оборудованию, и его дистанционное управление.



Автоматизированный склад с использованием робота-нивелировщика Metalmont позволяет:



хранить различные продукты в разных секциях склада, от зерна до шрота;



полностью опустошать склад без использования автопогрузчиков;



сохранить качества продукта и сократить затраты;



контролировать температуру продукта в любой точке склада;



перекачивать продукт из одной секции склада в другую;



работать 24/7;



дальнейшее использование склада или некоторых секций в других целях (например, хранить тракторы, комбайны или другую технику в зимний сезон)

