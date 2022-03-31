разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

В чем преимущества автоматизированного склада Metalmont?

На правах рекламы

В чем преимущества автоматизированного склада Metalmont?
Metalmont
В чем преимущества автоматизированного склада Metalmont?
Metalmont

Автоматизация складов напольного хранения происходит благодаря установке основных трех машин

  1. Робота-нивелировщика, позволяющего распределить продукт по всей поверхности склада.   

  2. Ленточного конвейера, который позволяет сделать загрузку склада.

  3. Цепного конвейера, который разгружает склад.

Но главную роль в данной системе играет программное обеспечение робота-нивелировщика, позволяющее синхронно работать всему оборудованию, и его дистанционное управление. 

Автоматизированный склад с использованием робота-нивелировщика Metalmont позволяет:

  • хранить различные продукты в разных секциях склада, от зерна до шрота;

  • полностью опустошать склад без использования автопогрузчиков;

  • сохранить качества продукта и сократить затраты;

  • контролировать температуру продукта в любой точке склада;

  • перекачивать продукт из одной секции склада в другую;

  • работать 24/7;

  • дальнейшее использование склада или некоторых секций в других целях (например, хранить тракторы, комбайны или другую технику в зимний сезон)

  • и многое другое.

Metalmont 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022
Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?

«Агротехника и технологии»

Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?
«Агроинвестор» №03, март 2022

Журнал

«Агроинвестор» №03, март 2022
Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания

«Агроинвестор»

Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания
Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»

«Агроинвестор»

Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»