Russian Meat & Feed Industry

«Агроинвестор» вынужден перенести проведение конференции Russian Meat & Feed Industry — 2022. «Индустрия мяса и комбикормов», поскольку сложившаяся в России и в мире ситуация, связанная со специальной военной операцией и последовавшим ужесточением санкционного давления, препятствует эффективному проведению мероприятия в ранее обозначенный срок

Мы стремится к тому, чтобы сделать конференцию полезной и информативной для вас, однако в условиях крайней нестабильности рынков и невозможности прогнозирования бизнес-процессов даже на краткосрочную перспективу представители экспертного сообщества и участники рынка пока зачастую не готовы давать оценки и озвучивать возможные сценарии развития агросектора.



Новая дата проведения конференции — 24 мая. Место проведения остается прежним — отель «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40).



Успейте зарегистрироваться до 10 апреля и получите скидку на участие!



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Также с учетом новых реалий мы скорректировали программу конференции. Акцент будет сделан на том, как станут работать индустрии комбикормов и мяса в изменившихся условиях: что будет с себестоимостью и ценами, как постараться не снизить эффективность работы и не потерять качество продукции, как корректировать каналы продаж — эти и многие другие вопросы мы обсудим в свете новых вызовов.



Программа конференции



Russian Meat & Feed Industry — ключевое событие первой половины года для профессионалов комбикормовой отрасли и животноводства. На конференции мы рассматриваем в единой бизнес-синергии два взаимозависимых рынка — мяса и комбикормов. На площадке «Агроинвестора» соберутся как производители комбикормов и животноводческой продукции, в частности мяса, так и сопутствующих направлений: компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов, а также представители науки, отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.



Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



Среди постоянных участников конференции:



«Черкизово», «Русагро», «Продо», «Русская Аграрная Группа», «МегаМикс», «Содружество», «ЭкоНива», «Глазовский комбикормовый завод («Комос Групп»)», «Башкирская мясная компания», «Агро-Белогорье», «Богдановичский комбикормовый завод», «Тамбовский бекон», «Знаменский СГЦ» («Эксима»), «ЭФКО», Cargill, «Благо», «Смоленский КХП», «Комбикормовый завод им. Кирова», Агрохолдинг «РАВ Агро», «Селекционно-гибридный центр», «Минводский комбикормовый завод», «Племенной завод «Комсомолец», «Агрофирма «Павловская», «Кемин Индастриз», «Рокселл», «Эвоник Химия», «Завод Премиксов №1», AGCO, Представительство компании «Хювефарма» (Болгария), «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус», Olmix, FOSS Россия, «УралХим», «Серволюкc Нутришн», Charoen Pokphand Foods, «Фермекс», Amandus Kahl, «Мустанг Технологии Кормления», «Мимса Про», DuPont, «Ростсельмаш», BASF, «Центр оценки качества зерна», «ВИК», KPMG, PWS, Hendrics Genetics, Центр агроаналитики Минсельхоза России и другие.



Среди тем конференции:



• Рост, снижение или стагнация: как будет развиваться животноводство в 2022 году



• Экспорт мяса: новые рынки в условиях действующих ограничений



• Проблема замещения импортных компонентов кормов



• Нехватка упаковочных материалов. Что делают производители чтобы решить проблему



• Оптимизация логистики: новые вызовы и решения



Стоимость участия:



До 10 апреля — 23.000 + 20% НДС



До 10 мая — 25.000 + 20% НДС



До 24 мая — 27.000 + 20% НДС



Успейте зарегистрироваться до 10 апреля и получите скидку на участие!



Стоимость участия для производителей мяса птицы, свинины, яйца, молока, продукции растениеводства, комбикормов — 12.000 + 20% НДС.



При регистрации двух представителей компании, скидка второму — 10%.



Зарегистрироваться со скидкой



Участие, спонсорство и выступления:



Татьяна Полянская



Руководитель отдела конференций



+7 (495) 232-92-92 (доб. 7002)



+7 (925) 596-65-22



t.polyanskaya@yasno.media

