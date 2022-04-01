Кальциево-магниевое питание и раскисление почв как залог высокого урожая маржинальных культур

«Омиа»

Система удобрения культур в современном сельском хозяйстве, как правило, включает в себя внесение основных элементов питания — азота, фосфора, калия, иногда органических удобрений, вносимых один раз за ротацию севооборота, и микроэлементов, чаще используемых в подкормку

Однако для полной реализации урожайного и качественного потенциала сортов и гибридов требуется дополнительное использование мезоэлементов, таких как кальций и магний. Эти два элемента играют большую роль в растительном организме: стимулируют развитие корневой системы, положительно влияют на рост надземной части, участвуют в процессе фотосинтеза, замедляют старение растений и усиливают сопротивление болезням. В почве значение кальция и магния трудно переоценить, так как эти два стража плодородия в виде карбонатов наиболее распространены в почвах.







Потери карбонатов от вымывания и выноса растениями составляют сотни ничем невосполнимых килограмм ежегодно, что негативно сказывается на продуктивности растений.







В России появились инновационные продукты от компании «Омиа» - «Кальциприлл» и «Магприлл», которые успешно восполняют недостаток карбонатов и эффективно раскисляют почву. Для чувствительных культур, таких как картофель, сахарная свекла, зернобобовые, кукуруза, особенно интересно использование «Омиа Магприлл ».



На кислых почвах при внесении «Омиа Магприлл», который содержит 25% кальция и 9% магния, улучшаются не только физико-химические свойства почвы вследствие нейтрализации избыточной кислотности, но и питание растений кальцием и магнием. Действие его как мелиоранта и удобрения длится в течение нескольких сезонов (в зависимости от дозы и способа внесения), а первичный эффект наступает от четырех недель после внесения и растворения препарата в почве. Это возможно благодаря микронизированной, тонко размолотой форме природного доломита, из которого изготовлен продукт. После размола порошок гранулируется в гранулы размером 2-6 мм, что существенно упрощает технологическое применение и позволяет использовать «Омиа Магприлл» как вразброс, так и локально.



В 2021 году «Омиа Магприлл» в дозе 300 кг/га испытывался при возделывании картофеля без полива в Ярославской области. На супесчаной почве выращивался сорт Гала. Урожайность на контроле составила 28,2 т/га, в варианте с «Магприлл» - 30,8 т/га, что на 2,6 т, или 9,2%, больше.







Увеличение урожайности происходит как за счет общего роста массы клубней, так и за счет большего выхода крупной фракции, что является необходимым качественным показателем для товарного картофеля.



В расчетах использована текущая цена на «Омиа Магприлл» и среднемноголетняя цена на картофель — 10 руб./кг. Полученная прибавка урожая покрывает затраты на внесение продукта и позволяет получить дополнительный доход 17 513 руб./га.

