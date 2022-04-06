Шесть вопросов о конференции «Пищевка 3D XXL»

«Пищевка 3D»

До самого главного события в отрасли осталось совсем немного. Вообще-то в этой статье планировалось рассказывать о том, почему «Устойчивое развитие» — это будущее, которого не удастся избежать хлебопекам. Но наступила новая реальность. Первым порывом было все отменить. Но потом стало ясно, что делать этого просто нельзя. Создатель проекта «Пищевка 3D» Роман Калинин объясняет почему

— Сегодня как никогда важно встретиться и решить, что делать дальше. Ценность этой конференции не в конкретной тематике, не в маркетинговых или технологических лайфхаках, не в презентации успехов. Самое главное — это общение. Когда мы находимся в тревоге, неопределенности, нам становится легче, если поделиться проблемами с близкими людьми, выслушать их совет и поддержку. «Пищевка» — это то же самое, только в масштабах отрасли.



Будет ли о чем поговорить?



— Прямо сейчас отрасль ищет ответы на острые вопросы. Как решать проблему роста себестоимости? Надо ли менять ассортимент и как это делать? Чем заменить импортные ингредиенты? И это понятно — операционную деятельность никто не отменял.



Конференция запланирована на 11-13 мая. К этому времени мы проживем несколько месяцев в новой реальности. Уже будет первая информация о том, как изменилось поведение потребителя. Станет понятно, как меняются матрицы в сетях, какие шаги предприняли производители и поставщики сырья, оборудования и ингредиентов. Наверное, уже введут основной объем санкций, и появится опыт работы в этих условиях. Будет о чем поговорить с точки зрения поиска альтернативных поставщиков сырья и оборудования, логистических маршрутов и ассортиментной политики. Возможно, начнется выдача субсидий, регулятор примет решения, которые могут существенно поменять рынок (например, отменит запрет на продажу хлеба без упаковки).



Что будет с темой «Устойчивое развитие»?



— Она не потеряла актуальности. Конечно, многое придется пересмотреть. Очевидно, что прямо сейчас вопросы экологичного производства не в приоритете. Но принципы ESG — это то, что находится вне текущей политики и экономической ситуации. Это вопросы, касающиеся всего человечества: борьба с голодом и бедностью, коррупция в отрасли, снижение объема отходов, продукты для сохранения и улучшения здоровья людей будут важны всегда. Об этом тоже поговорим.



Что конференция даст собственнику?



— «Пищевка 3D» — это конференция, на которой мы говорим в первую очередь о бизнесе, развитии предприятия. Мы планировали поговорить об инновациях на хлебозаводе, но сейчас в фокусе стабильность работы и оптимизация цепочек поставок. Стабильность нужна и сотрудникам, и сетям, и потребителям, которые должны понимать, что завтра и послезавтра у них будет работа, будет продукция, будет хлеб. Так что обсудим, как обеспечить устойчивость предприятия в условиях турбулентности.



Зачем «Пищевка 3D» технологу?



— 12 и 13 мая запланированы технологические панели. Их мы также будем проводить в фирменном формате «Пищевки 3D», c обязательным интенсивным общением участников и спикеров. Сейчас площадки для общения технологов не существует. Вебинары и семинары — это обучение, монолог докладчика. Выступающий говорит, участники слушают. Мы хотим изменить ситуацию: технологам с предприятий есть что рассказать — давайте поговорим с ними!



Каждую технологическую панель ведут два модератора, так что дискуссий точно избежать не получится. «Технологию хлебопечения» 12 мая модерирует директор по продажам AIR-BAKE и один из самых популярных спикеров предыдущих мероприятий Михаил Котиков. А научный модератор технологической панели — директор флагманского отраслевого НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. 13 мая на технологической панели обсуждаем вопросы «Кондитерского производства» под модерацией директора по маркетингу Puratos Елены Афанасьевой. Научный модератор кондитерской панели — президент СППИ Татьяна Савенкова.



В зале и на сцене будут те люди, которые формируют основные идеи, ассортимент, целые продуктовые категории. Проведем ревизию того, что представляет собой российское хлебопечение и кондитерская отрасль, посмотрим, сколько у нас оригинальных идей, кто выступает их драйвером. Стоит ли говорить, что темы для технологических дней тщательно выбраны и проверены на актуальность и полезность? Думаю, да, потому что так оно и есть. Все желающие могут зайти на сайт «Пищевки» и в этом убедиться.



Зачем «Пищевка 3D» ретейлу?



— Как всегда, в программе тематика сетевого ретейла и e-com, мы ведем переговоры со спикерами из федерального и регионального ретейла. Для ретейлеров участие в «Пищевке» — это общение с поставщиками не в формате претензий «снижайте наценку, отменяйте маркетинг». Ретейл сможет узнать, что думает о потребителе поставщик; что происходит с рынком заморозки; какие новые идеи есть в развитии производства. Такую информацию из первых рук ретейл больше нигде не получит. А на «Пищевке» можно будет тут же ее обсудить прямо с участниками конференции.



«Пищевка» точно состоится?



— Мы не отменяем «Пищевку» — мы обязаны ее проводить! Мы считаем очень важным встречаться именно сейчас. Общение с коллегами по цеху во вдумчивом обсуждении текущих задач — это то, что нужно сегодня каждому предприятию. Давайте это сделаем вместе!



Сайт конференции «Пищевка 3D»: https://pischevka3d.ru/



Аккредитация и участие:



Алина Ардышева



+7 (962) 686-60-42



+7 (981) 820-31-65



alina@vatelmarketing.ru;



Екатерина Киреева



+ 7 (929) 039 97 93



ekaterina@vatelmarketing.ru

