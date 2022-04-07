«Поставить» корову на Л. Е. Д.

Cargill

Включение в рацион кормления КРС продукта Cargill помогает защитить животных от теплового стресса

По оценке Гидрометцентра, в России каждое последующее десятилетие становится теплее предыдущего. Все большее количество регионов страны летом сталкиваются с рекордно высокими температурами. Этот фактор не может не влиять на сельское хозяйство. И если риски для растениеводства выглядят очевидными, угрозу роста потерь от данной проблемы в животноводческом секторе иногда недооценивают.



Между тем современные молочные породы, в частности голштино-фризская — одна из самых распространенных в России, выведены в северных странах. Генетически они терпимы к холодным погодным условиям, но чувствительны к жаре. Самая комфортная температура окружающей среды для крупного рогатого скота — от легкой прохлады чуть выше нуля до +20 °С. При достижении верхнего критического уровня и тем более его превышении можно говорить о тепловом стрессе. На его возникновение у КРС также влияет относительная влажность, от которой зависит восприятие животными температуры воздуха. Когда индекс соотношения температуры и влажности достигает 68 и превышает этот показатель, коровы уже не могут самостоятельно справиться с задачей охлаждения.



Тепловой стресс ухудшает обмен веществ, переваривание пищи, репродуктивную способность и производство молока. Согласно данным экспертов, только в США эта проблема обходится молочной промышленности почти в $900 млн ежегодно, в среднем — от $110 до $400 на одну корову в год. Из-за перегрева ухудшается качество молока по жиру и белку. У животных могут появиться проблемы со здоровьем: инфекции и воспаления, что, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на ветеринарное лечение и период восстановления, который может занимать несколько месяцев. Падение молочной продуктивности у коров из-за жары доходит до 33% при температуре 35 ⁰С и до 50% при 40 ⁰С. Также может ухудшаться индекс стельности (PR) и другие показатели воспроизводства, а выбраковка коров увеличиваться на 8%. По оценке специалистов компании Cargill в России, общие потери на одну корову вследствие теплового стресса составляют от 2 до 8 тыс. руб. за сезон.



Подходить к решению проблемы теплового стресса на молочных предприятиях необходимо комплексно. Существует ряд мер, которые помогут коровам пережить жаркие дни гораздо легче. Во-первых, это различные мероприятия по охлаждению животных, то есть меры наружного воздействия. Они включают в себя установку на фермах вентиляторов, разбрызгивателей, систем воздушного охлаждения, облегчение доступа к воде и контроль фронта поения.



Во-вторых, это правильный менеджмент кормления. Сюда относят различные изменения в рационе и режиме питания скота с учетом некоторых особенностей. В частности, раздачу кормов лучше вести в вечернее время, влажность кормового рациона следует увеличить, а содержание клетчатки, напротив, сократить.



Существуют и специальные кормовые решения, к которым относится продукт для снижения влияния теплового стресса, разработанный компанией Cargill, — Л.Е.Д. Эта добавка помогает клеткам животных сохранять влагу и сдерживает повышение общей температуры тела. Вводя данный специализированный продукт в рацион коров, владельцы молочных ферм поддерживают здоровье и продуктивность КРС в жаркие месяцы. Исследование показало, что использование Л.Е.Д. в кормлении коров помогает им быстрее восстанавливаться после периодов высоких температур и влажности, демонстрируя при этом улучшенные показатели стельности. Помимо этого, в Инновационном центре Cargill в Нидерландах ученые установили, что добавка также способствует предотвращению метаболического ацидоза, который является косвенным следствием теплового стресса, способного вызывать серьезные проблемы со здоровьем.



Л.Е.Д. имеет в своем составе осмолиты (низкомолекулярные органические вещества), предохраняющие клетки от потери воды, рассказывает старший специалист по кормлению Cargill в России Светлана Полуляшная. «Одним из основных патологических механизмов при тепловом стрессе является отток крови от внутренних органов к периферии, в результате чего нарушается всасывание питательных веществ, поступающих с кормом, — поясняет она. — Использование добавки Л.Е.Д. позволяет изменить эту схему. Кроме того, имеющиеся в составе продукта ингредиенты стимулируют потребление корма, оказывают положительное влияние на водно-солевой баланс».



Таким образом, Л.Е.Д. работает на клеточном уровне, поддерживая структурную целостность белков, чувствительных к изменениям температуры тела, удерживает воду в клетках на физиологическом уровне, стабилизирует обмен веществ и энергии, поддерживает воспроизводство, молочную продуктивность, здоровье рубца и не дает коровам перегреваться.



С изменением погодных условий тепловой стресс у коров наблюдается не только в южных регионах, но и практически во всех субъектах страны, обращает внимание Светлана Полуляшная. Поэтому применение добавки Cargill не ограничено территорией и подойдет для всех молочных хозяйств, которые отмечают последствия теплового стресса у КРС. Особенно эффективен Л.Е.Д. для высокопродуктивных животных, но его целесообразно использовать и для сухостойных коров. Это позволит уменьшить влияние последствий жары как для коровы после отела, так и для теленка. «Начинать применять продукт желательно до наступления высоких температур, оптимально — за пару недель», — рекомендует специалист.



Выше надой — больше потери



Высокопродуктивные коровы больше подвержены тепловому стрессу, чем низкопродуктивные, так как они потребляют больше кормов и, следовательно, вырабатывают больше тепла при пищеварении. Так, у животных со среднесуточным удоем в 10-30 л молока продуктивность снижается примерно на 16-19%. А коровы с удоем более 30 л могут терять до 30% продуктивности в день и более.

