«Картофельный блок» на выставке «АГРОВОЛГА 2022»

АО «РАЦИН»

С 6 по 8 июля в Казани состоится международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022». Эта выставка прошла впервые в прошлом году и имела колоссальный успех в агросфере. Ее уникальность заключается в объединении на одной локации нескольких площадок: современный выставочный павильон, открытые площади на асфальте и в поле, животноводческий манеж для КРС, «Трактор Шоу», поле для демонстрации сельхозтехники в действии, а также опытные поля

В 2022 году на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты продемонстрируют более 30 компаний. Помимо классических делянок, в этом году появится многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями, на котором можно будет наглядно сравнить нескольких производителей. Более 300 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции будут представлены на сортоиспытательном участке, среди них озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.



Впервые на сельскохозяйственной выставке в Татарстане этим летом будет представлен «Картофельный блок» с ведущими игроками отрасли. Учитывая актуальность вопроса импортозамещения и необходимость насыщения потребительского рынка отечественной продукцией, данное решение оказалось очень кстати.



Хотелось бы отметить, что в Республике Татарстан в настоящее время большое внимание уделяют вопросам развития картофельного кластера, в том числе в части селекционной и семеноводческой деятельности. В республике запланировано создание республиканского селекционно-семеноводческого центра, который позволит обеспечить формирование непрерывной цепочки от создания новых отечественных сортов картофеля, продвижения их на рынок, выращивания высококачественных семян до эффективного производства товарного картофеля. Также формируются необходимые меры государственной поддержки данной отрасли.



Узнать подробности о «Картофельном блоке» на выставке «АГРОВОЛГА 2022» можно оставив заявку на сайте agrovolga.org.



Контакты организаторов:



Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (АО «РАЦИН»)



420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36



Тел./факс: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru



Сайты: racin.ru , agrovolga.org

