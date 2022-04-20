Отечественные производители средств защиты растений получили возможность снизить издержки

АО Фирма «Август»

До конца 2023 года производители пестицидов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили возможность снизить до 0% ставку ввозной таможенной пошлины на ряд необходимых в производстве активных компонентов

Импорт действующих веществ (ДВ) на единую таможенную территорию допускается без пошлины, если их целевое назначение — для производства химических средств защиты растений (ХСЗР), подтверждает орган исполнительной власти, отвечающий за нормативно-правовое регулирование промышленной сферы (в России эту функцию осуществляет Минпромторг). Одним из инициаторов обнуления ставки пошлины выступил Российский союз производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР). Эксперты компании «Август» считают, что это поможет поддержать промышленность и сельское хозяйство, снизить издержки и реинвестировать высвобождающиеся таким образом средства в развитие предприятий.



Как отмечают в РСП ХСЗР, предложения по внесению изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в части пошлин на ряд ДВ были направлены со стороны Российской Федерации в 2021 году. Соответствующие решения руководящих и исполнительных органов Евразийской экономической комиссии вступили в силу с 1 января 2022 года, срок их действия составляет 2 года. Ранее ставка ввозной пошлины по большинству ДВ была на уровне 5% от их таможенной стоимости. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 5475 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения отдельных видов органических химических соединений, ввозимых для производства химических средств защиты растений» был издан 29 декабря 2021 года.







Перечисленные активные компоненты на территории Российской Федерации не производятся. Основными их потребителями выступают отечественные предприятия, которые входят в РСП ХСЗР.



«Беспошлинный ввоз действующих веществ — это важная поддержка отечественных производителей пестицидов, способствующая развитию производства современных и высокоэффективных препаратов для защиты растений и повышению их конкурентоспособности на внутреннем рынке как в России, так и в ЕАЭС. Нулевые ставки таможенных пошлин на ключевые сырьевые компоненты позволят наращивать объемы выпуска препаратов для защиты растений в России и увеличивать поступления в бюджеты всех уровней. Также это будет косвенно способствовать импортозамещению и повысит обеспеченность отечественных аграриев продукцией, необходимой для растениеводства», — отмечает заместитель генерального директора фирмы «Август» по общим вопросам и исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин.



Обнуление ввозных пошлин позволит реинвестировать высвобождающиеся средства в научно-исследовательские разработки и нематериальные активы для дальнейшего развития предприятий отрасли на территории ЕАЭС. Аналитики РСП ХСЗР оценивают общий объем реинвестирования в размере около 300 млн рублей по всей отрасли.

