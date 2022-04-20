«Ростсельмаш» развивает производство отечественных компонентов

«Ростсельмаш»

Завтра, 21 апреля, на «Ростсельмаш» начинает работу большая двухдневная конференция поставщиков. Компания соберет на своей площадке российских производителей компонентов для сельскохозяйственной техники

Цель мероприятия — расширение номенклатуры комплектующих от российских поставщиков, поиск новых надежных производителей материалов, узлов и деталей для выпуска современных агромашин. «Ростсельмаш» также представит планы развития модельного ряда, действующую в компании систему управления качеством покупных изделий и требования поставщикам.



Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 130 предприятий из разных регионов страны.



«Перед “Ростсельмаш” стоят амбициозные задачи по расширению продуктовых линеек и обеспечению бесперебойной работы производства с постепенным наращиванием выпуска агромашин. В этом процессе мы делаем ставку на российских производителей компонентов и предлагаем им совместное развитие. Наша компания заинтересована в укреплении сотрудничества с действующими поставщиками и появлении новых партнеров, чья продукция будет отвечать по качеству и надежности современным требованиям аграриев», — подчеркнул генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

