разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Ростсельмаш» развивает производство отечественных компонентов

Партнёрский материал

«Ростсельмаш» развивает производство отечественных компонентов
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» развивает производство отечественных компонентов
«Ростсельмаш»

Завтра, 21 апреля, на «Ростсельмаш» начинает работу большая двухдневная конференция поставщиков. Компания соберет на своей площадке российских производителей компонентов для сельскохозяйственной техники

Цель мероприятия — расширение номенклатуры комплектующих от российских поставщиков, поиск новых надежных производителей материалов, узлов и деталей для выпуска современных агромашин. «Ростсельмаш» также представит планы развития модельного ряда, действующую в компании систему управления качеством покупных изделий и требования поставщикам.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 130 предприятий из разных регионов страны. 

«Перед “Ростсельмаш” стоят амбициозные задачи по расширению продуктовых линеек и обеспечению бесперебойной работы производства с постепенным наращиванием выпуска агромашин. В этом процессе мы делаем ставку на российских производителей компонентов и предлагаем им совместное развитие. Наша компания заинтересована в укреплении сотрудничества с действующими поставщиками и появлении новых партнеров, чья продукция будет отвечать по качеству и надежности современным требованиям аграриев», — подчеркнул генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

«Ростсельмаш» 

рекомендации

«Агроинвестор» №04, апрель 2022

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2022
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам

«Агроинвестор»

Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам
Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

«Агроинвестор»

Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма